انطلاق فعاليات المهرجان الأقوى بالشرق الأوسط للموضة في القاهرة

القاهرة - لايف ستايل تنطلق فعاليات المهرجان الأقوى في الشرق الأوسط للموضة والميكب آب في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة 26 من أغسطس/ آب المقبل.

ويحضر فعاليات المهرجان ممثلو دول العالم وفنانون من مختلف الأوساط الفنية وبعض الشخصيات العامة والمسؤولين. اقرأ أيضا: مجوهرات فاخرة زيَّنت إطلالات نجمات مهرجان "كان" السينمائي وقال تامر صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المهرجان، إن المهرجان يتضمن عرض أحدث خطوط الموضة المصرية والعالمية وأجدد صيحات الميك آب. وتابع صلاح أن الحفل الختامي سوف يتضمن نخبة من خبراء التجميل ومصممين دوليين مضيفا، وسوف يشتمل الحفل أيضا على تكريم لبعض الشخصيات العامة والسادة، وضيوف شرف المهرجان وتكريم خاص للإعلاميين بمشاركة المنسق الإعلامي أميرة زايد. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ أفكار للإكسسوارات والحقائب مستوحاة من "أسبوع الموضة"

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