"عزة" ترفع دعوى خلع: "بيخوني مع مرات عمه"

"جوزي بيسافر يشتغل وبيرجع كل أسبوع يوم أول ما يوصل يجري يروح على مرات عمه يقعد عندها طول اليوم وهي عايشه لوحدها"، بهذه الكلمات بدأت عزة الطبيبة بالقصر العيني صاحبة الـ28 عاما وهي حكي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها، فلم يمضي سوى 8 أشهر على زواجهما، حتى أقامت "عزة" دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة.

"تقدم زوجل لخطبتي، وكان مهندسا بالعلمين، و وافقت عليه وبعد زواجنا جاءت زوجة عمه لتبارك لنا وأخذته في حضنها بطريقة غريبة لفتت نظري، بس قولت متخليش الشيطان يلعب بيكي دي برضه زي أمه، وشيلت الموضوع من دماغي، أول مرة خرج من البيت بعد إجازة شهر العسل راح عندها على طول ومردش على موبايله لحد ما رجع من عندها، وأما واجهته قالي بنات عمي عندهم مشكله ومش عايزين حد غريب يكون موجود، فقولت ممكن يكون كده فعلا، بعدها سافر عشان شغله، ونزل إجازته بعد إسبوع وبردوا قعد معايا أنا ومامته شوية واختفى باقي اليوم، وأما رجع قالي كنت مع صحابي وهو كان عندها أما دورت في تليفونه لقيت بينهم مكالمات بالساعات، واتضايقت وقتها وقولتله لو روحتلها من غيري تاني طلقني".

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روت الزوجة لـ"هن"، أنها ذهبت إلى حماتها تشرح لها الأمر، وقامت والدته بالإتصال به وعندما أتى عنفته: "قالتله إنت مالك ومالها بتروح عندها ليه ولاد عمك كل واحدة في بيت جوزها وأما يعوزوا حاجة يجوا هنا عندنا، فوعدني ألا يتكرر الموضوع وقفلنا الموضوع على كده، وأقنعني أنه مبقاش يروحلها وبعد كام شهر، اتفاجئت بواحد صاحبه، جايله البيت بيسأل عليه قولتله أنه في شغله ولسه هيرجع بليل، وكان رده عليا إزاي دا إحنا نازلين مع بعض إمبارح، شكيت أنه عندها".

وتابعت: "أما كلمني وقالي إنه نازل أجازة وقدامه شويه ويوصل، روحت استنيته عند بيتها بس بعيد شويه، وشوفته وهو نازل من فوق، روحت البيت واستنيته، وبعد ما رجع دخل ياخد دش بدأت أدور في اللاب توب بتاعه لقيت صورة ليهم مع بعض عندها في الشقة في الصور المحذوفة، طلبت منه الطلاق وأما رفض، رفعت عليه قضيه خلع".

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