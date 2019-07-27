خريجة "البرنامج الرئاسي": علمت بشروط البرنامج من شقيقتي

روت الدكتورة إيمان جميل، إحدى خريجات الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، مسيرة تقديمها في اختبارات البرنامج، موضحة علمها بشروط التقديم من خلال شقيقتها التي سبقتها في الدفعة الأولى.

وقالت إيمان، خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، والإعلامية رضوى حسن، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم، أن جميع الدفعات شاركت في تنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وأنها قدمت في البرنامج خلال عام 2016، وذلك أثناء فترة تكليفها في كلية الطب.

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وأضافت، أنها أخبرت شقيقتها بتقديمها في اختبارات الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي قبل تأدية الامتحانات، فقالت، "هي اتفاجئت وبعدين سألتها الامتحان عبارة عن إيه.. فردت قالتلي امتحان عادي".

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات قادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي.

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