لصاحبات البشرة البرونزية.. نصائح لارتداء المايوه الأبيض على طريقة دينا الشربيني

لفتت الفنانة دينا الشربيني، الأنظار لها، عقب ظهورها بصحبة عمرو دياب، خلال تواجدهما في إحدى جزر اليونان، بإحدى حفلات الهضبة.

بمايوه أبيض قطعة واحدة، له رابطة عند الخصر، ومكشوف من أعلى، عند منطقة الصدر، استطاعت "الشربيني" جذب الأنظار إليها بتلك الإطلالة الصيفية.

اعتمدت على الظهور باللون البرونزي الغامق، مع الشعر "الكيرلي"، وارتداء "كاش مايوه" مفتوح، مع سلسلة ذهبية طويلة.

وتتجنب العديد من الفتيات اختيار اللون الأبيض عن ارتداء المايوه، لأسباب عدة، أبرزها إظهار الجسد بشكل واضح عند نزول الماء، ولكونه من الألوان الفاتحة التي تلائم صاحبات البشرة الفاتحة، كما يعتقدن فيلجأن للأسود.

ويقدم "هُن" نصائح للفتيات صاحبات البشرة البرونزية، لارتداء المايوه الأبيض، وفقًا لما نشرها موقع "glamourparis"، كالتالي:

نصائح لارتداء المايوه الأبيض على طريقة دينا الشربيني

- اختاري قطعة مصنوعة من القماش المنسوج، والسميك، حتى تتفادي أن يكون المايو شفافًا عند تعرضه للبلل.

- احرصي على وجود حزام أو رابطة عند الخصر لتظهري بجسد ممشوق، فاللون الأبيض من الألوان التي تجعلك تبدين ممتلئة القوم، فهو ليس من الألوان التنحيفية.

- تجنبي الأسطح الخشنة، والأماكن التي تحتوي على رمال كثيفة، للحفاظ على المظهر العام.

- احرصي على جلسات "التان" حمام الشمس للحصول على اللون البرونزي، الذي يجعلك أكثر جاذبية، وأنوثة، فاللون الأبيض لا يقتصر على صاحبات البشرة الفاتحة فقط، فهو أيضًا ملائم لصاحبات البشرة الخمرية.

مايوهات صيفية بيضاء لهذا الموسم

قدم موقع "popsugar" المعني بالموضة، والأزياء عدة نماذج للباس البحر الأبيض، تتماشى مع العديد من الأذواق، ومنها:

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