تنتظرك أحداث جيدة وسعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع ممتاز صحيح انه يبدا متقلبا لكنه اسبوع مهم جدا ينتهي على ايقاع الانتصار والربح يجب ان تستفيد من كل لحظة لكن انتبه من يومي السبت والاحد من وجود القمر في الجوزاء المواجه لبرجك من البيت الرابع بيت العائلة والاولاد والاهل حاول ان تهتم في نقاط الضعف وتعمل مع الامور بطريقة سلسةكما عليك ان تهدا قليلاً وتفتح عينيك جيداً على ما يدور حولك طباعك متقلبة ويصعب التفاهم معك كما تجذب هذه النفسية السلبية ظروف معقدة وسوداء. يتغير المشهد الفلكي لصالحك مع انتقال القمر الى السرطان الصديق يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت الخامس بيت الحب والنجاح والانجازات بيت البطولة ايام ايجابية دون اي شك ايام نشيطة تشجعك على أخذ المبادرة بلا خوف وتردد فترة مهمة وغنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة لاظهار الخبرة والكفاءة سوف يكون بانتظارك انفراج مالي معاملات واوراق او نجاح صفقة تجارية رابحة تتابع الحظوظ طريقها اليك مع انتقال القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى مجموعة الكواكب الداعمة بين الاربعاء والجمعة تقوى الطموحات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي ايام واعدة بالافضل وبكل جديد على كافة الاصعدة تسافر تهاجر تبيع تشتري كل الامنيات تتحقق كذلك سوف تسمع خبرا سارا يتحدث عن مشروع جديد او توقع عقد عمل جيد برغبة كبيرة بالانتصار مرحلة مهمة جدا تتجدد خلالها آمالك وحظوظك.

عاطفياً: ان انتقال كوكب الزهرة الى الاسد يدللك بشكل لم تعرفه من قبل ويجعلك النجم في محيطك ويحمل معه وساطة ومصالحة وعذوبة في اللقاءات كما يضرب لك الحب موعدًا وقد تعرف لقاء مهما جدا اذا كنت عازبا فانت تتمتع بموهبة اشغال قلوب الناس وجعلهم يلاحقونك إنّه أسبوع رومنسي شاعري يحمل مصالحات وانسجام وطمئنينة.

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