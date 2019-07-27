تنتظرك أحداث مهمة ومؤثرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد جدا ومهم بداية هوائية ممتازة أطمئنك عزيزي الدلو الى أنّ معظم ستكون نشيطة تبدأها بخطى سريعة وثابتة مدعومة من القمر في برج الجوزاء الصديق يومي السبت والاحد ما يجعل حدسك ممتازا وبالفعل ستظهر استعداداً لاقتحام كل الحواجز وانجاح جميع المحاولات وستكون الحوافز أمامك كثيرة للانطلاق نحو أهداف وربما مغامرات جديدة كل الظروف تصب في مصلحتك مصالحات وفاق انسجام تتقدم بثقة متخطّيًا العثرات الطارئة لتثبت جدارتك بمركز أفضل فتتوج نجاحاتك بتفوق لكن سوف تتعرقل المساعي والاسفار مع انتقال القمر الى السرطان فتعيش مواجهات يومية مع أحد الزملاء ما يجعل الأجواء متشنجة، خاصة وأنك تميل الى الانتقاد وتوجيه الملاحظات والمواجهات بدون تحفّظ.خفف ملاحظاتك الجارحة وتصرف بموضوعية وتعاطى مع الظروف بلباقة وانتبه من العوارض الصحية والجسدية يتابع الوضع متأزماً بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الجديد العملاق لينصم الى الكواكب المجتمعة في الاسد المواجه لبرجك والذي يشكل علامات استفهام حول نوعية آدائك كما يحمل لك تحديات تعب وضغوط فترة دقيق ومن اصعب فترات الاسبوع فتشعر ان الامور تراوح مكانها وقد تثار مواضيع طارئة في العمل تسبب لك التوتر كما ستواجه بعض المعترضين او يرتفع صوت مهددا او مطالبا بعمل افضل لكن عليك تقبل الامور السيئة وتحاول ان تعالجها ولا تتخذ قرارا تحت الضغط خاصة ان كوكب المريخ لا يزال معاكسا من الاسد ويسبب لك الحوادث والمشاكل.

عاطفياً: لا يناسبك انتقال كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من الاسد قد يخيب املك بشأن قضية عاطفية تكثر المشاحنات وتطرأ الخلافات على نحو واضح وملموس بين الطرفين أسبوع غير ملائم إطلاقًا للتطرّق إلى المواضيع الحساسة والشائكة تحاشَ توجيه اللوم والتوبيخ للشريك والاولاد للعازب حاذر من القطيعة فأنتَ لست بحال بل قد تكون أنتَ مصدر التوتر الخلاف والتشنّج.

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