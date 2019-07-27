تنتظرك أحداث إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد ايجابي جدا يشكل مفترق خاص بالنسبة لك احداث مهم بانتظارك واجواء فلكية تتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة في سير الامور تتحرر من القيود وتجد الطريق امامك سالكة للتقدم دون اشكالات او حواجز يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الجوزاء استفد من الاجواء الاستثنائية التي يحملها اليك الفلك من المفاجأت السارة المليئة بالحظ والظروف الناجحة ترتاح للتطورات المهنية وتعيش اجواء ناجحة وتجد حلولا لمسائل عالقة كما تتمتّع بقدرة كبيرة على اقتحام كل المجالات وبحماسة لإيجاد حلول وتسويات مناسبة تتبدل الظروف ضدك وتتناقض التاثيرات الفلكية وتجعلك تنزعج من شعور بالاستياء والتوتر مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت السابع بيت المسائل القانونية والادارية ما يسبب لك تحديات ومواجهات مع القضاء او المسؤولين في العمل حاول ان تكون ذكي في معالجة الاوضاع كي لا تندم او تؤذي نفسك تعود وترتاح وستفرح لتغير في المعطيات مع وصول القمر الجديد العملاق الى برج الاسد بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل اليك نوع من انفراج ورؤية واضحة ووعودا واجواء رابحة ومكاسب مالية ومعنوية وحب وحظوظ كبيرة ترافق اعمالك افراح نجاحات ارتياح مصالحة وانفراجات كبيرة وفرص تحول اعمالك الى الافضل والاعلى تابع لا تستسلم في هذا الاسبوع المميز يبقى على مواليد العشرية الثانية الانتباه من تاثيرات كوكب زحل وبلوتون المعاكسة.

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج الاسد وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة.

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