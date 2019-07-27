هؤلاء يجب عليهم تناولها.. تعرف على فوائد القهوة منزوعة الكافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى قطاع واسع من البشر، لكن بعضهم يعاني من مشكلات صحية بسبب تأثيرات الكافيين الموجود بها.

ووفقًا لموقع "Healthline"، فإن أخصائيي التغذية يوصون بتناول القهوة منزوعة الكافيين في حالة الأشخاص الذين يواجهون مشكلات تمنعهم من تناول القهوة العادية.

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