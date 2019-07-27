تحذيرات ونصائح.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتخزين المانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

اعتاد عشاق المانجو على شرائها بكميات كبيرة في موسمها لتخزينها أطول فترة مُمكنة. ويعتبر المانجو من أكثر أنواع الفاكهة الصيفية المحببة للجميع.

ويستعرض لكم الخليج 365 خلال النقاط التالية حيل لتخزين المانجو لأطول فترة مُمكنة، وفقًا لموقعي Wikihow وHealthline.

أولاً: طريقة تخزين المانجو لمدة أسبوع

في البداية عليك بتحديد درجة نضوج المانجو، يمكنك فعل ذلك عن طريق معرفة صلابتها ورائحتها، حيث أن المانجو غير الناضج ملمسها قوي وصلبة، وليس لها رائحة ملحوظة، بينما المانجو الناضجة لينة، ولديها رائحة فاكهة قوية.

خزّن المانجو غير الناضج في كيس ورقي أو برطمانات، في نفس درجة حرارة الغرفة، دون حجب الأكسجين، ثم تفحص المانجو كل يومين إلى أن تظهر عليها علامات النضوج.

أما المانجو الناضجة فأفضل طريقة لتخزِّينها هي وضعها في الثلاجة، مع إبقاء درجة حرارة الثلاجة الداخلية ثابتة عند حوالي ٤ مئوية.

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لكن احذر من ترك المانجو الطازجة في الثلاجة لمدة تتخطى الـ 6 أيام، فذلك يُصيبها بالتعفن.

ثانياً: طريقة تخزين المانجو لمدة 6 شهور

يفضل تقطيع المانجو المُخزَّنة في غير موسمها إلى قطع صغيرة جداً، دون إزالة قشرتها، لتستغرق وقتًا أطول قليلًا في التجمد إذا كانت طبقة القشر موجودة.

ضع المانجو في أكياس التخزين البلاستيكية سهلة الغلق.

فرّغ الأكياس من أكبر قدر ممكن من الأكسجين قبل إغلاقها، ثم ضع الأكياس أفقياً بالفريزر، وتأكد من أن درجة تبريد الفريزر ثابتة عند أو تحت ١٨ درجة مئوية.

وبعد مرور 6 أشهر.. أخرج المانجو من الفريزر واتركها تذوب في الثلاجة. بمجرد ذوبان الثلج من المكعبات، يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة صحية.

وإذا لاحظت وجود بقع سوداء على المانجو المجمدة، فهي علامة على ما يسمى بـ "لسعة الفريزر"، لكن سيبقى آمنًا للأكل.