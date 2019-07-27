في ذكرى وفاة رشدي أباظة.. كيف أنهى سرطان المخ حياة الدنجوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان رشدي أباظة، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ53 عامًا، نتيجة إصابته بالسرطان، الذي أودى بحياته في 27 يوليو 1980.
يُذكر أن أميرة أباظة، أخت الفنان الراحل، قد صرحت في أحد اللقاءات الصحفية، أنه أصيب بسرطان المخ قبل وفاته.
أنواع سرطان المخ
يقول الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن هناك نوعين من سرطان المخ، وهما:
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