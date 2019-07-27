4 علامات تنذرك بجرثومة المعدة.. إليك طرق علاجها والوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

تعتبر جرثومة المعدة من أكثر المشكلات الصحية التي تهدد الجهاز الهضمي، نتيجة تناول الوجبات والمشروبات الجاهزة الملوثة بالبكتيريا والفطريات المسببة للمرض، وعدم الاهتمام بعلاجها قد يتسبب في الإصابة بالسرطان في بعض الأحيان.

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