"مفيش حاجة اسمها عاوزة حد شبه بابا".. نصائح للفتيات قبل الزواج

حلت منى القصاص خبيرة التنمية البشرية، وكمال جاب الله أب، ضيفا على الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، والإعلامية رضوى حسن، مقدمات برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، للحديث عن العلاقة بين الأباء والبنات قبل الزواج.

وقال الأب، إنه يسعى دائمًا إلى عدم التدخل في الحياة الزوجية لابنته إلا في الضرورة القصوى، حتى تكون لديها حياتها المستقلة، وتستطيع أن تسمتع بها رفقة زوجها وابنها.

وتابع أنه يحرص على التدخل في تفاصيل كل حياة أبنائه قبل الزواج، مشيرًا إلى أنه يعتبر زوج ابنه بمثابة الابن الثالث له مع شقيقيها.

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أما منى القصاص، فقالت: "مفيش حاجة اسمها عاوزة حد شبه بابا، لأنها غلط كبير، في فرق بالسن والخبرات، لازم يكون في اختلافات ما بين كل راجل".

وأضافت، أنه لا يجب أن يتدخل الآباء في حياة أبنائهم وبناتهم، حتى لا يفقدوا القدرة على الاعتماد على أنفسهم: "مينفعش تتعود على مساعدة الأهل، ده سبب في زيادة نسب الطلاق، كمان مينفعش نتعامل مع العريس إنه جاي يخطف البنت ويمشي، وبالتالي احتياج البنت لبيتها هيقل".

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