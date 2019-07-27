تنتظرك أحداث مهمة ومصيرية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع ناري مهم جدا يصب في مصلحتك مع وجود الحدث الابراز وصول القمر العملاق الى برج الاسد لينضم الى الزهرة والشمس والمريخ اسبوع ناجح يدعمك على كافة المستويات تؤازرك الكواكب وتقدم لك حظوظ على قدر ما تريد فتتقدم بطريقة ذكية ولبقة لكن مع كل هذه الايجابيات قد تشعر بالارتباك ويعاكسك الحظ يومي السبت والاحد فتدخل في فترة باهتة متطلبة تجعلك تصطدم بظروف معينة وخلافات في الراي وتجعلك ممزقا بين اتجاهين او خيارين مع وجود القمر في الجوزاء المعاكس لبرجك فتواجه بعض الاحتجاج والتشكيك في قدراتك لا تجازف بمصالحك طول بالك فالوقت غير مناسب يتبدل المشهد الفلكي يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى السرطان الى البيت الثامن بيت الديون والاستحقاقات القانونية والقروض والمساعدات فترة غير سلبية لكنها فترة تطلب منك ان تكون دقيقا في عملك انتبه قبل ان توقع على اي مستند او ورقة مصرفية تنقلب الاوضاع لصالحك مئة بالمئة وترتاح الامور وتتقدم مع وصول القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى الكواكب المجتمعة في الاسد ولا تنسى التاثيرات الداعمة من كوكب المشتري المتنقل في برجك ما يجعل الحظوظ داعمة لك فتباشر بدورة من التعويض والتصحيح واعادة النظر ببعض القرارات قد تنقذ عملية مالية وتفاوض من اجل تعزيز المشاريع وتوقع على عقد طالما سعيت اليه وتحسّن مركزك الحالي، وتحرضك على التقدّم بخطى ثابتة واكتشاف معالم وطاقات جديدة.

عاطفياً: تنتعش حياتك العاطفية مع انتقال كوكب الزهرة كوكب الحب والشهرة والمال الى برج الاسد الناري الصديق ما يجعلك تعيش أسبوعاً جيدًا يميل الى الرومانسية والعذوبة والدفء. تطرح أفكارًا وحلولاً منطقية، ولا تتردّد في تبديد هواجس الشريك او طمأنته للعازب يسيطر مناخ لطيف وعذب يبشّر بعودة المياه الى مجاريها الطبيعية او بمصالحة وعناق.

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