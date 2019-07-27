تنتظرك أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: ستشعر بتأثيرات ايجابية دعم صداقات وبحرية اكثر في الحركة في هذا الاسبوع المركب بطريقة غريبة جدا يوم لك يوم عليك بسبب وجود الكواكب مجتمعة في برج الاسد المواجه لبرجك بداية مع وجود القمر يومي السبت والاحد في الجوزاء البيت الثامن تعطيك الانفتاح تجاه جهات جديدة فتصل الى تسويات والى تصحيح بعض الامور فتكون قادرا على الابتسامة وتترك انطباعا جيدا عند المسؤولين ويحالفك الحظ بين السبت والاثنين في اتخاذ القرارات كما يزودك بقدرة كبيرة على شرح افكارك وتقديم حججك. يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى برج السرطان المائي يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت التاسع بيت السفر الهجرة بيت التقدم وطرح المشاريع والمراهنة على الربح يعطيك القدرة كي تتقدم خطوات كبيرة انها مرحلة مهمة تجعلك تعكس صورة واضحة عن كفاءاتك ومهاراتك كما تحمل لك اجواء رائعة فتنعم بمشهد فلكي مائي مميز فتعرف حياتك المهنية تطورا كبيرا وظروفا جيدة تعمل لصالحك فانت الاقوى والانجح فتعيش اجمل ايام الاسبوع لكن بالرغم من الاجواء الايجابية عليك ان تنتبه جدا جدا لخطورة الفترة بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى المريخ الشمس والزهرة في مواجهة برجك ما يعني انها مرحلة متطالبة تدخل في دوامة فلكية تتعقد فيها الظروف والاجواء الصعبة فلا تسبح في بحر من الاوهام ولا تجازف ولا تستسلم للغضب حاول ان تمشي امورك بالتي هي افضل.

عاطفيا: قد تطالعك مشاحنات ومواجهات مع انتقال كوكب الزهرة الى الاسد المواجه لبرجك فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، سوف تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاحباء. للعازب انه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.

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