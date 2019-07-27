تنتظرك تحولات مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تعيش تحولات مهمة في مساراتك المهنية والاجتماعية في هذا الاسبوع المهم جدا بحيث تكون محميا من الفلك القمر من الجوزاء يومي السبت والاحد والكواكب مجتمعة في الاسد الشمس الزهرة في بيت العمل الشهرة والحظ الذي يساهم في تذليل العقبات فتكون انطلاقة ممتازة حلوة تجعلك تتقدم بكل نجاح كل الامور مسهلة لتدخل أسبوعاً جميلاً ومثمراً على مختلف المستويات تكون متصالح وسعيد مع نفسك يطمئن لها بالك، وتختفي هواجسك سواءً أكانت مالية او مهنية تستمتع بالاجواء الايجابية التي تحيطك كما يمدّك الحظ بالفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي. سوف تشعر بثقة كبيرة بنفسك، وهذا الأمر سيدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين.لكن بالرغم من هذه الحظوظ تعيش يومي الاثنين والثلثاء ظروف ضاغطة التباسات اصطدامات واختلاف بالاراء وتوتر مع انتقال القمر الى السرطان ما يسبب لك التعب والقلق والمهمات الصعبة والواجبات والاوقات الحرجة فلا تعرض نفسك للمجازفات مطلوب منك الارادة القوية والمثابرة مرحلة عابرة خصص هذه الايام للاستراحة ولشحن نفسيتك بالايجابيات تعود وترفع المعنويات من جديد بين الاربعاء والجمعة ويمنحك القمر الجديد العملاق من برج الاسد حيوية استثنائية تستعيد حماستك وترمم ما تهدم تكون الظروف سهلة وإيجابية جداً وقد تختفي الهواجس والهموم بصورة فجائية لتجد نفسك مرشّحاً لمنصب او توقع على عقد عمل جديد.

عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع انتقال الزهرة الى برج الاسد الصديق وتعود المياه الى مجراها الطبيعي، وتتحسّن اللقاءات والأحاديث، مع الشريك الاولاد والاهل ويسود الانسجام والروح المرحة. المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك. للعازب لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك.

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