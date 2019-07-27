تنتظرك أحداث متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع ضاغط ثقيل جداً فتشعر بتراجع في حياتك الاجتماعية والمهنية والعائلية بحيث تتعرّض خلاله سمعتك وكفاءتك للتشويه أو لمحاولات التشكيك. وذلك يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر المعاكس من الجوزاء الذي يسبب لك القلق والمتطلبات الشخصية تفشل احياناً في تقديم نتائج جيدة، الأمر الذي يعرّضك الى المزيد من الضغوط والحملات المسيئة. فقد تخسر رهاناً أو صفقة أو عرضاً مغرياً حاول ان تتخطى المسائل المزعجة وانتظر الى ان يصل القمر الى برج السرطان يومي الاثنين والثلاثاء الى بيت الدعم والتأييد فترتاح من الغيوم السوداء ويمنحك القدرة على طرح فكرة على طرح موضوع صعب ومعقد يساعدك ويدعمك لتعيش اجواء احتفالية تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة اجواء ممتازة ترافقك طلوب وتمنى واشتغل جيدا كي تحصل على ما تريد وتحقق امنياتك تعود المعاكسات لتظهر من جديد فتكون الفترة الاصعب فلكيا بين الاربعاء والجمعة تحت تاثير القمر الجديد العملاق من الاسد فتكون الفترة الاضعف فترة فارغة من الطاقة والحماسة هدوء تراجع المطلوب اتخاذ الحيطة والحذر من اجل معالجة اي اشكال قبل تفاقمه حاذر الحوادث والاوجاع والنزاعات العقيمة وعدم التسرع في اي مجال حتى لا تصطدم بالعراقيل نظم الاوليات ودقق في الحسابات اسبوع جيد غير سلبي فقط يطلب منك الانتباه والمحافظة على الثقة بينك وبين الاخرين.

عاطفياً: وصول كوكب الحب الزهرة الى الاسد لينضم الى الكواكب مجتمعة يحمل اليك القلق والتوتر فتغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة، كما الارتباك وعدم الوضوح. يعرقل الحظ بعض الخطى في الحياة الشخصية، ويجعلك عصبي المزاج، وعدائياً مع المقربين. للعازب, خفف من التسرع والمزاجية وتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلب الحبيب.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements