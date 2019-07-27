تنتظرك أحداث مهمة ودقيقة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع انتقال القمر الجديد العملاق الى برجك بالاضافة الى الكواكب مجتمعة في برجك الشمس والزهرة والمريخ فتكون الحرية حافزاً منشّطاً لقدراتك لا سيما يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجوزاء في موقع فلكي جيد يحسن ويسرع أدائك ويعطيك فعالية وقدرة كي تناقش تفاوض في اللقاءات والاجتماعات بحيث تلاقي الدعم المعنوي والنفسي والكلام المشجع فتحتل مركزاً لطالما اجتهدت من أجله فتسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك.لكن سوف تتبدل المعطيات ضدك وتتزامن الاعمال يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من السرطان الذي يشكل مرحلة انتظار ترقب وهدوء زعل خيبة أمل ومماطلة ونوع من بلبلة مهنية مالية انتبه لا تضخم الامور في هذه الايام التي تتراجع فيها الحظوظ والمكاسب وسيكون بانتظارك مشاكل وخلافات وافكار مشوشة استرح من الضروري ان تصحح وان تأجل الاعمال المهمة الى فترة افضل يحالفك الحظ من جديد مع وصول القمر الجديد العملاق الى برجك بين الاربعاء والجمعة ما يعني فترة ايجابية داعمة ممتازة تعطيك القدرة على فتح صفحة جديدة خطوة جديدة تتلاحق الاحداث بشكل سريع وستظهر تطورات منشودة وعروض طارئة وخيارات متعدّدة فتحقق امنياتك وتدهش الكثيرين بسرعة تصرّفك وانخراطك في المجتمع سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أم الاجتماعي. اسبوع مثمر ممتاز حاول ان تستفيد من الحظ في كل لحظة يبقى على مواليد العشرية الثانية الحذر من تاثيرات كوكب المريخ الذي يسبب لها الحوادث.

عاطفياً: تشعر بالسعادة والارتياح مع انتقال الزهرة الى برجك فتعيش اوقاتا حلوة برفقة الاصدقاء وافراد العائلة وتعرف لحظات من التناغم فريدة وتبدو اكثر التصاقا بالاجواء العائلية وتجد الامان بالقرب الاهل والمقربين للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط.

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