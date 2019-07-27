تنتظرك أحداث مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع واعد بالاحداث الفلكية المهمة خاصة مع تقدم عطارد في برجك الذي يمنحك الضؤ الاخضر في كل اسفارك وتنقلاتك ويسهل عليك كل المعاملات الادارية والقانونية لكن سوف تعيس بداية اسبوع صعب جداً،تتأخر الامور وتتقلص صلاحياتك السبت والاحد مع وجود القمر في الجوزاء ما يجعلك تتوقف قليلا للتفكير في الاحداث التي تحمل نزاعاً قوياً وأوضاعاً مرتبكة ومعقدة وفضائح واتهامات ومواجهات سوف تفتقر إلى حسن التنظيم انتبه لمواعيدك ومن الالتباسات بين السبت والاثنين لانها ايام تشكل الحلقة الاضعف في هذا الاسبوع وتشعر أنك تواجه أوضاعاً متشابكة، تأتي نتيجة بعض التأخير والمماطلة من كل نوع مما يجعلك مشوش التفكير ضائعاً في متاهات حيناً ومحاولاً التعويض وكسب الوقت أحياناً . تتبدل الاحوال 180 درجة لصالحك مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين الثلاثاء يعطيك مجال كي تكون انسان مستقل تنتقل من مرحلة الى مرحلة مهمة وجديدة مرحلة تخطط لها مسائل عالقة تسويات نجاحات صفحة جديدة توقيع على عقد او استثمار من اجمل ايام الاسبوع حب نجاح انجازات تفوق تفتح امامك الابواب للترفيه عن النفس والانطلاق في آفاق جديدة. يستمر الفلك في دعمك بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر العملاق الى الاسد اي الى البيت الثاني لينضم الى مجموعة الكواكب ليقدم لك نوع من معنويات مرتفعة تجعلك تحقق المزيد من التقدم ايام سريعة نشيطة حماسية وفعالة تخدم مصالحك تفاوض تناقش وتغيير الشروط التي تريد.

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برجك لا يزال القلب مرتاح فتحقق رغباتك العاطفية فتجتاز دورة فلكية هامة لعواطفك وعلاقاتك مع الشريك مع الاولاد والاهل والاصدقاء ما يجعل حياتك العاطفية اكثر شفافية قد تتخذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل احد الاولاد للعازب أنت شخص حنون ومحبّ حساس وصاحب مشاعر نبيلة، فحاول التقرّب اكثر من الحبيب وشاركه أفكاره ومشاكله.

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