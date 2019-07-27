تنتظرك أحداث جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: انطلاقة اسبوع جيدة اشارة او ضؤ اخضر كي تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة اسبوع ايجابي ناجح داعم وممتاز ومهم جدا لا يوجد اي تاثيرات سلبية سوف ترافقك احداث مهمة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برجك فيقرع الحظ بابك ويجعلك لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات فتجد التسهيلات أمامك، سواء كنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي قد يكون التوقيع على العقود هو العنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه الآن يبدو ناجحاً ومثمر يتغير موقع القمر فيدخل الى برج السرطان الى بيت المال بيت الثروة والنجاحات يومي الاثنين والثلاثاء ويسلط الضؤ على راتبك مصاريفك من الضروري ان تنتبه الى توظيفاتك المالية التي قد تغير اتجاهاتك وتضعك أمام أشخاص جدد ومراجع مهمة وخيارات مميزة. وتتيح أمامك فرصة تنفيذ بعض المشاريع، أو التقدم ببعض العروض ولقاء بعض المعنيين بها.كذلك سوف تكون الفترة بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الجديد العملاق الى برج الاسد الذي يعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة ويجعلك تتحكم بالظروف وتنجح في المفاوضات والمشاريع وتنجح في كل الاستثمارات وقد تطرق أبواب الحكومات أو المؤسسات الكبيرة وتجري اتصالات وتقيم علاقات مهنية مهمة وتوسع دائرة تحالفاتك تساعدك براعتك في الكلام وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية. اجواء جيدة بانتظارك مع تحالفات الكواكب التي تصب في مصلحتك.

عاطفياً: تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الاسد الصديق الانسجام والتناغم فلا تخف عواطفك النبيلة والصادقة بل تكلّم وسلّط عليها الأضواء فقد حان الوقت لتبرهن للحبيب صدق مشاعرك للعازب أسبوع مناسب جداً لتطرية الاجواء المتشنجة واقناع الحبيب بوجهة نظرك، كما باستطاعتك تبرير خطواتك ومواقفك المشبوهة بنجاح

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