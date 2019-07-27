تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع انتقال كوكبك الاساسي الى برج الاسد لينضم الى الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك لكن سوف تتمتع بتاثيرات جيدة وفعالة يومي السبت والاحد وباجواء ممتازة واهتمامات جيدة تكافأك واخبار ممتازة فتكون الانطلاقة جيدة تعطيك نوع من تحضير ملف مصرفي مسائل مالية بحيث يكون الصعيد الماديّ حافلاً ومنتجًا، ولهذا من الضروري الاهتمام بوضعك كي يكون رصيدك اكبر وارباحك ومكاسبك اكثر التي ستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة لذلك سيتوجّب عليك متابعة عملك يوميًا وعن كثب وبنشاط اكبر.كذلك سوف وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث يحمل لك القمر من السرطان من البيت الثالث بيت العائلة والمشاورات والمفاوضات والدراسات والمقابلات العملية المهمة جدا انت قوي لديك القدرة على تفصيل وتوضيح الامور وعلى مواجهة كل انواع المنافسات تحركات نشيطة ومثمرة حيوية زائدة تحقق اهدفا كثيرة إنها فترة مناسبة لتكثيف لقاءاتك وإطلالاتك فلا تختفِ عن الأنظار لكن كن حذرا جدا بين الاربعاء والجمعة من القمر الجديد والعملاق المواجه لبرجك في الاسد فتثقل المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك، ويجعلك تعيد حساباتك في المسائل العالقة من تسويات لها علاقة بإرث او قرض الاجواء متطلبة وصعبة متشنجة تكثر الضغوط وتجاهد للسيطرة على اعصابك كما قد تقع عليك مسؤولية مهمة او تكلف بعمل اضافي يتطلب جهدا ووقتاً اضافياً ، حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة حاول ان تفكر بطريقة ايجابية ولا تضخم الامور.

عاطفيا: تهدأ وتيرة الحياة نسبياً وتبتعد لا شعورياً عن الاضواء والأجواء الصاخبة، ويتحدث كوكب الزهرة من برج الاسد المواجه لبرجك عن بعض الافكار السوداء التي قد تسبب لك القلق فحاذر من اتخاذ قرارات حاسمة خلالها ولا تسمح لنفسك بالجري وراءها للعازب حاول ان تستفسر استفسر عما يثير مخاوفك، استوضح الامور ولا تحلّل ما ترى وتسمع دون اثبات او سبب منطقي

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