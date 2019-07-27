تسودك حالة من النشاط خلال هذا الأسبوع

مهنيا: اسبوع مهم جدا جدا نشيط فعال وحظوظ متنوعة مع انتقال القمر الجديد العملاق الى الاسد لينضم الى مجموعة الكواكب الشمس الزهرة والمريخ كوكبك الاساسي ما يعني المزيد من الحظوظ والاشراق والتقدم بداية مع يومي السبت والاحد القمر في الجوزاء يعطيك تأثير جيد نشاط تقدم وقدرةكي تتفاعل مع الاخرين بطريقة جيدة وبنجاح يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة، اشتغل على الامور الصعبة والمعقدة تتبدل الظروف وتكون مخيبة للامال تحت تأثير القمر من برج السرطان يومي الاثنين والثلاثاء في البيت الرابع فتكثر الضغوط والمشاكل والمسائل الصعبة والمتطلبات والتقلبات والتوتر فتكون ايام بطيئة وغير مناسبة للمجازفات والتسرع فتتذمّر من كثرة المسؤوليات وتراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، وتتعرّض لظلم او محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً، ولا توقع على أي ورقة او مستند كي لا تندم.نظم الاولويات ثابر ولا تستسلم اشتغل على الاصول باكر الى اعمالك ولا تقع ضحية الاستفزازات تعود وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الجديد العملاق الى برج الاسد بين الاربعاء والجمعة فتعيش اجمل ايام الاسبوع وتتحسّن الاوضاع بشكل لافت وتستعيد تفاؤلك لتسيطر من جديد على مجرى الأمور.نجاح قدرة على التفاعل تقدم ارتياح واخبار سارة ومصالحة ونتائج ممتازة

عاطفياً: انتقال كوكب الحب الزهرة الى الاسد الناري الصديق امر مهم جدا فتكون انت الرابح الاكبر من التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة ومن نوعية الحظوظ العاطفية والعائلية بانتظارك سوف تفرح لانفراج كبير للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج ومهما تكن رغبتك أنت سيّد الموقف وستكون بالأغلب سعيدًا وممتنًّا.

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