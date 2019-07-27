بالفيديو.. دينا الشربيني تشجع عمرو دياب على المسرح في اليونان

بفستان شفاف قصير فاتح اللون له رابطة عُنق مكشوف الظهر، قررت الفنانة دينا الشربيني، مساندة الهضبة خلال أحدث حفلاته باليونان، من خلال الرقص وسط الجمهور على أغنيته الشهيرة "برج الحوت".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة، وهي متفاعلة مع الأغنية وتقوم بالتصفيق والرقص وسط الحضور.
واعتمدت الفنانة على الإطلالة الصيفية، مع حذاء دون كعب، وشعر "كيرلي".
وكان دياب، أحيا حفلا غنائيا، بجزيرة "ميكونوس اليونانية"، مساء الخميس، وقدَّم عددا من أغانيه الشهيرة على مدار مشواره الفني، وقدم الهضبة أيضا، أحدث أغانيه "بحبه"، والمقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".
كما تداول بعض المقربون من الفنان عمرو دياب، صورة له برفقة الفنانة دينا الشربيني، خلال وجودهما حاليا في اليونان.
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