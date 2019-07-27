أصاب فريدة عثمان بوعكة صحية.. نصائح للتغلب على ضيق التنفس في حمام السباحة

أصيبت السباحة العالمية فريدة عثمان، بوعكة صحية وضيق في التنفس، اليوم، جراء إصابتها بوعكة صحية بعد وصولها لنهائي الـ 50 متر فراشة.

وتعد أمراض الجهاز التنفسي، من أكثر المشكلات التي يعاني منها ممارسي لعبة السباحة.

وأكدت الدكتورة نجلاء جلال، استشاري الأمراض الجلدية، أن الكلور أحد أهم الأسباب الإصابة بمشاكل ضيق التنفس أثناء السباحة، منوهة بأن الكلور يؤذي العين، خاصة عند فتحها تحت الماء دون ارتداء نظارات واقية.

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وأضافت لـ "هُن"، أن ابتلاع المياه في حمام السباحة بشكل مستمر، يمكن أن يتسبب في مشاكل بالكلى أو الكبد، لاحتوائه على مادة "هيبوكلوريت".

نصائح للتغلب على أضرار الكلور في حمامات السباحة

ارتداء نظارات واقية داخل حمام السباحة.

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التقليل من عدد ساعات السباحة للوقاية من مشاكل ضيق التنفس.

الحرص على عدم بلع مياه حمامات السباحة.

عند تكرار أعراض الشعور بضيق التنفس بسبب السباحة، يجب استشارة الطبيب.

على المريض بالإسهال بسبب مياه الكلور، الابتعاد عن تناول الحليب والأجبان.

وحققت السباحة المصرية فريدة عثمان، إنجازا جديدا بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم المقامة حالية في كوريا الجنوبية بسباق 50 متر فراشة.

ونجحت فريدة في الحصول على المركز الثالث في السباق النهائي، بعدما حققت زمن قدره 25.47 ثانية.

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