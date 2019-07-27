فيديو.. خبير تغذية يحذر من "فول العربيات" وصلصة محلات الكشري

حذر الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من الفول المطحون الذي يباع في المطاعم، حيث نصح المشاهدين بشراء الفول السليم.

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، والإعلامية رضوى حسن، مقدمات برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "dmc"، أن الفول المطحون به نسبة قليلة جدًا من الفول، مضاف إليها النشا والعدس والأرز وبعض البهارات.

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كما حذر الأخصائي من الفول الذي يباع على العربات في الشوارع: "القدرة بيبقى لونها أسود، وبالتالي السوا بيكون تحت المستوقد، وهي منطقة بها كميات كبيرة من القمامة، حتى لا يستهلك أصحاب العربات الغاز، وللأسف هذه المنطقة بعيدة تماما عن المعايير الصحية".

في إطار متصل، تحدث أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، عن الصلصة التي تُستخدم في محلات "الكشري"، حيث حذر منها، قائلًا إنها تغير لون المعلقة، وتحتوي على ألوان صناعية كيميائية، مع إمكانية وجود طماطم فاسدة.

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