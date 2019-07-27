قبل ماجي بو غصن.. فنانات أصيبن بأورام

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في المخ، في عملية استمرت 5 ساعات، ويتابع الأطباء حالتها الصحية عن كثب، ولم تكن "بو غصن"، الفنانة الأولى التي تعلن إصابتها بورم حميد.

يرصد "هُن"، في التقرير الآتي فنانات أصيبن بالسرطان:

إليسا

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولكنها طمأنت جمهورها أنها شفيت منه تماما.

وخضعت النجمة اللبنانية إليسا لعملية جراحية لإزالة الورم المتسبب في تورم يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في إحدى العمليات، وذلك يوم 15 فبراير الجاري، والتي كانت المحطة النهائية بعلاجها.

وكانت إليسا، قد ذكرت مؤخرا خلال استضافتها ببرنامج "صار الوقت" مع المذيع اللبناني مارسيل غانم، إنه خلال خضوعها لعملية إزالة الورم، جرت إزالة 7% من الغدد الليمفاوية، ما تسبب في احتباس الماء بذراعيها.

مي الغيطى

فاجأت الفنانة الشابة مي الغيطي جمهورها، بخبر إصابتها بمرض سرطان الثدي، وتمكنها من التغلب عليه، منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وصدمت الفنانة جمهورها بإعلانها عن إصابتها بمرض السرطان، وذلك في سياق توضيحها لسبب ارتدائها فستانا مفتوحا أعلى منطقة الصدر، أثناء حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

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إيناس عز الدين

أعلنت المطربة إيناس عز الدين، إحدى المشاركات في برنامج اكتشاف المواهب، " Arab Idol"، أنها تعرضت للإصابة بـ "ورم".

ولم تكشف عن طبيعة المرض، وما إذا كانت الأورام حميدة أم غير حميدة.

إنجى عبدالله

أعلنت إنجي عبدالله، ملكة جمال مصر السابقة، إصابتها بسرطان في المخ، وقالت إن "الطبيب المعالج لها أبلغها، بإصابتها بورم في المخ والنخاع الشوكي، وأن صعوبة العملية تتمثل فى عدم سهولة فتح المكان الموجود فيه الورم".

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