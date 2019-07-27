"كريمات وماسك وشمسية".. 7 مستلزمات يجب توافرها في حقيبة محتويات الحج

الحج هو خامس ركن من أركان الإسلام، فيه يتوجه المسلمون من كل بقاع الأرض إلى مكة المكرمة، يخرجون من بيوتهم وبلدانهم بنية التقرب إلى الله تعالى وتلبية ندائه لهم لأداء فريضة الحج، مرددين نداء "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك... لا شريك لك".

ووجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصائح عدة للحجاج المتوجهين لأداء فريضة الحج، من الرجال والنساء فيما يخص الأدوات الواجب توافرها أثناء إعداد حقيبة السفر، أهمها:

1- كريم واقي من الشمس يستخدم أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس مثل Infenity care 50 أو Bobai gel 50، ويجدد كل ساعتين على مدار اليوم.

2- كريم ميبو يستخدم في حالة التعرض لأي حروق بالجلد.

3- كريم مضاد للالتهابات بين الثنايا مثل كريم دكتاكورت لعلاج التسلخات التي تحدث أعلى الفخذين نتيجة الاحتكاك مع المشي، ويستعمل مرتين يوميا.

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4- كريم جراميسين أو فيوسيدين يستعمل في حالة التعرض لأي جروح للحماية من أي تلوث ميكروبي.

5- قناع (ماسك) يوضع على الأنف والفم أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي.

6- شمسية اليد البيضاء أثناء السير في الشمس فهي أفضل وسيلة على الإطلاق لحماية الجلد والجسم من ضربات الشمس الخطيرة.

7- الإكثار من شرب المياه علي مدار الأربعة وعشرين ساعة وحج مبرور وذنب مغفور لكم جميعا بإذن الله.

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