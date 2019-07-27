للاسكواش فوائد مذهلة لصحة طفلك .. وهذه أماكن تعليمه وشروطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تعتبر رياضة الاسكواش من أكثر الرياضات شهرة عالمياً، وتتميز بفوائدها الصحية والنفسية العديدة، خاصة إذ مارسها ابنائك منذ الصغر.

يستعرض لكم الكابتن اسلام الحمُساني، الحائز على المركز الثاني في بطولة الاسكواش العالمية للناشئين، عن أهم فوائد الاسكواش على صحة طفلك، وأهم شروط الالتحاق بها.

فوائد رياضة الاسكواش على صحة طفلك:

1-على الرغم أن جميع الألعاب الرياضية تحسن صحة القلب، لكن تتميز رياضة الاسكواش بأنها تحفز القلب بشكل كبير وتعمل على تقوية عضلاته وأوتار القلب والأوعية الدموية.

-2تساعد على تنمية شخصية طفلك، وتحسن من قدرته علي أخذ القرارات الصائبة بشكل سريع.

-3تقوى اللياقة البدنية لدى طفلك، إذ تمكن للاعب أن يدور حول مسار الكره ليصل اليها، ويمارس حركات الركض والجري والقفز والمشي عكس السير "بالظهر".

-4تساعد علي اتزان الجسم عند ملامسة الأشياء بطريقة مفاجئة، أو اصطدام الكرة به، وتعمل الحركة السريعة علي تحسين القوي البدنية في الجسم وتقوية العضلات والمفاصل.

-5تحسن من قدرة العقل على التركيز على هدف واحد، وتقوى الرئتين، والقدرة على التنفس بشكل صحيح.

6-تساعد علي زيادة الثقة في النفس، حتى بعد الفشل المتكرر فتمنح الأعب حافز أكثر على الاجتهاد للوصول الي هدفه وتحقيق أهدافه.

شروط الالتحاق في رياضة الاسكواش:

-يجب إلا يقل عمر طفلك عن 6 أعوام ولا يزيد عن 37 للبالغين.

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- إلا يعاني من مرض القلب إذ كان يريد الاحتراف بها، بينما للهواه فلهم عدد حصص محددة وطريقة خاصة في التدريب.

في السطور التالية يوضح "الخليج 365" أبرز مدارس الإسكواش في القاهرة:

-أكاديمية 11 Points Squash Academy:

هي اكاديمية لها فرعين في ايرو اسبورت المطار، وجراند فيو، في مدينة 6 أكتوبر، وتتميز هذه الأكاديمية بالتدريب الاحترافي للوصول أفضل مستوى، تحت اشارف مدربين متخصصين بمعدل 12 إلى 20 حصة في الشهر تحت تدريب متخصص محترفين.

ويبلغ سعر الأكاديمية حوالي 4000 جنية في الشهر.

-أكاديمية درويش في 6 أكتوبر:

مناسبة للبالغين والأطفال، ويبلغ سعر الحصة 100 جنيه للفرد الواحد، لمدة 40 دقيقة، بينما يصل الاشتراك الشهري إلي 1200 جنية بمعدل 12 حصة في الشهر.

العنوان: نادي وادي دجلة فرع أكتوبر.

-أكاديمية البرولوسي:

تبدأ بتدريب الأطفال من سن 4 سنوات، ويبلغ سعر التدريب 500 جنيه في الشهر.

أكاديمية كيان:

تسمح الأكاديمية بتعليم رياضة الإسكواش للأطفال من عمر 5 سنوات، وسعر عدد 8 حصص في الشهر بيلغ 800 جنية.