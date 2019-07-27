اختيار رؤى الصبان للون الأحمر..ما سره؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - لم تعد شهرة الشابة رؤى الصبان الكبيرة في الخليج والعالم العربي، تقتصر فقط على كونها وجهًا إعلاميًّا معروفًا، بل تمكنت من البروز بشكل لافت في عالم الموضة والأزياء، بعد أن أثبتت أنها تمتلك ذوقًا خاصًّا في اختيار اطلالالتها، بالأسلوب المحتشم الذي يناسب الصبايا بالعالم العربي والمجتمعات المحافظة والعصري بالتوازي.

إطلالات رؤى الصبان مؤخرًا عنوانها الأنوثة والاحتشام



الألوان في اطلالات رؤى الصبان



واللافت في أزياء رؤى أنها شخصية تعشق التنوع والتغير، لذلك لا تتردد أبدًا في التنويع بالألوان التي تختارها لاطلالاتها، فهي تركز كثيرًا على ألوان النيود المناسبة للون بشرتها البيضاء، كما أنها تعشق الأجواء المخملية للأميرات.

كما أنها لا تتخلى أبدًا عن اللون الأسود في اطلالاتها، إضافة إلى الأزرق والأخضر، إلا أنّ كل ذلك لا يخفي أبدًا أنها من عشاق اللون الأحمر الذي تختاره في الكثير من اطلالاتها، والذي يظهرها بأجمل اطلالة، بخاصة وأنه يتناسب جدًّا مع لون بشرتها البيضاء وشعرها الداكن.



اللون الأحمر في إطلالات رؤى الصبان



لاشك أبدًا بأنّ اللون الأحمر من أكثر الألوان جرأة، ومن دون أدنى شك يعكس جرأة شخصية الشابة المتألقة به، وعلى الرغم من أنّ طبيعة اطلالات رؤى لا تعتمد على الملابس الجريئة بشكل كبير من حيث التصميمات، إلا أنّ جرأتها تظهر جليّة باختيار اللون الأحمر الصريح والعنبي.

وفي الوقت الذي يُعتبر اللون الأحمر من أكثر الألوان الرائجة في ربيع وصيف 2019، وبعد أن شهدنا الكثير من الاطلالات التي تميزت بهذا اللون، لا سيّما من قبل النجمات وفي عروض الأزياء، جمعنا لكِ بعض اطلالات رؤى الصبان باللون الأحمر، لتستوحي منها وتتألقي أنتِ أيضًا.



فساتين باللون الأحمر لمناسبات الصيف

رؤى الصبان بإطلالة أنيقة باللون الأحمر





يمكنكِ التألق بتصميمات مميزة باللون الأحمر، كالتي اختارتها رؤى الصبان، والتي تتناسب مع ذوات البشرة الفاتحة والجسد المتناسق.



فساتين باللون الأحمر لاطلالة يومية

فستان صيفي باللون الأحمر



يمكنكِ أن تختاري الفساتين الميدية أو التنورة مع القميص باللون الأحمر، لاطلالاتكِ اليومية المشرقة في الصيف كما فعلت رؤى الصبان.

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فساتين مطبعة باللون الأحمر

رؤى الصبان بفستان أنيق



إن كنتِ الخليج 365 من عشاق اللون الأحمر، ولكن تخشين من الاطلالة بلون واحد جريء فقط، يمكنكِ أن تختاري فستانًا باللون الأسود مطبعًا بالورود الحمراء، على غرار رؤى الصبان.

شاهدي اطلالات رؤى الصبان التي اخترناها لكِ واستوحي منها الاطلالة التي تناسبكِ باللون الأحمر.

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أزياء ملونة من وحي إطلالات رؤى الصبان