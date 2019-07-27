نجمات عربيات بفساتين موردة ..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - الفساتين الموردة كانت إحدى أبرز صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2019، وقد تنوعت بين الموديلات الرسمية والموديلات الكاجوال، وقد عشقت النساء هذه الموضة نظرًا لأنها توحي بالكثير من الأنوثة والأناقة في آنٍ معًا، لا سيّما وأنّ رسومات الورود جاءت بألوان زاهية وطبعات لافتة، وبالتالي فهي مثالية لمختلف المناسبات وبشكل خاص مناسبات الصيف، وقد شاهدنا النجمات العربيات بالفساتين الموردة مؤخرًا وقد ارتدته كلُّ منهنّ على طريقتها الخاصة، حيث منهنّ من اعتمدنها للمشاوير اليومية الصباحية، ومنهنّ اللواتي اخترنها للسهرات المسائية الفاخرة. وإليكِ بعض الأمثلة لتستوحي منها.



ياسمين صبري في فستان سهرة قصير مورّد

ياسمين صبري في فستان قصير مورد





من المعروف عن ياسمين صبري خياراتها المميزة في الموضة، والتي تجمع بين الأنوثة والعصرية، مثل هذه الاطلالة الصباحية التي اختارت فيها فستانًا قصيرًا موردًا بألوان تجمع بين الأبيض والأخضر والزهري، من دون أكمام ومحدد الخصر، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأصفر، وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة.





كارلا حداد في فستان مورد بتصميم شبابي

كارلا حداد في فستان مورد



كارلا حداد تختار الاطلالات ذات الطابع الشبابي العصري، ومنها هذا اللوك المميز الذي اعتمدت فيه فستان ميدي موردًا، بقصة منسدلة، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأزرق وأكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ باللون العنابي، وعقد ذهبي مميز.





كارمن سليمان في اطلالة ناعمة في فستان مورد

كارمن سليمان في فستان مورد ميدي





تختار كارمن سليمان الاطلالات الناعمة ذات الطابع الأنثوي، ومنها هذا اللوك المستوحى من الخمسينيات في فستان مورد ميدي، قصته مكشوفة الأكتاف من الأعلى، ومحدد الخصر بحزام قماشي أسود، وتنورته كلوش مزينة برسومات الورود، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود.





هبة نور في فستان ماكسي مورد

هبة نور في فستان مورد ماكسي



هبة نور اختارت لأحد المشاوير الصيفية، فستان ماكسي باللون الأصفر موردًا بورود زرقاء ناعمة، أكتافه مكشوفة وأكمامه طويلة، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وأقراطًا ناعمة.







النجمات العربيات بالفساتين الموردة أنوثة وأناقة، شاهدي الاطلالات واستوحي منها ما يعجبكِ.