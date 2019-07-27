فساتين مطرزة آخر موضة لتتألقي في مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - قدمت الدور العالمية للأزياء والموضة مجموعة من موديلات فساتين السهرة المطرزة ضمن الهوت كوتور لربيع وصيف 2019 . تنوعت التصميمات بالتطريزات الرائعة .



ضمت عروض أسبوع باريس للهوت كوتور تشكيلة فساتين سهرة فخمة مصممة بأكمام طويلة، طالعي أجمل الموديلات وأنتقي منها ما يؤسس لإطلالة أنيقة في مناسبات عيد الأضحى المبارك،و لكي تكوني في قمة الجاذبية والرشاقة والسحر في مختلف مناسباتك السعيدة والاحتفالات الليلية.

Chanel

فساتين سهرة مطرزة موضة 2020 بحسب شكل الجسم



- احتلت فساتين السهرة مستقيمة القصة جزء كبير من عروض أشهر المصممين، فظهرت بها عارضات جورج شقرا Georges Chakra، رالف آند روسو Ralph & Russo وشانيل Chanel، يساهم هذا الموديل في إطالة القامة كما سيمنحك إطلالة منمقة.

- استمدت بعض الموديلات فخامتها من ستايل الأكتاف العريضة والبارزة كما في تصاميم إيلي صعب Elie Saab و باتريك فام Patrick Pham، موديلات تعيد إلى أذهاننا صيحة الثمانينات وستكسب أكتافك الكنزة عرض أكبر للتوازن مع باقي الجسم الممتلئ.

Givenchy



- تنافست بعض الأسماء اللبنانية مثل رامي قاضي Rami Kadi وزياد نكد Ziad Nakad ورامي العلي Rami Al Ali على تقديم فساتين السهرة بالأكمام المنفوخة المزمومة حول المعصم Bishop Sleeves، موديل سيضفي لمسة أنثوية أنيقة على طلتك ويناسب نحيفات الذراعين.



- أحببنا الحضور الأنيق لصيحة فساتين السهرة المصممة بتنانير واسعة أو منفوشة ورصدناها لدى كريستوف جوس Christophe Josse وجورجيو أرماني Giorgio Armani، أستعيني بواحد منها لتخفي عيوب جسمك المتركزه في القسم السفلي منه.

Rami Al Kadi



- ركزت ماركات شهيرة مثل إيلي صعب Elie Saab وديور Dior على فساتين السهرة المزينة بثنيات حول الخصر أو المصممة بتوب Peplum وهى من الموديلات المجربة التي ستساعدك في إخفاء ترهلات الخصر.

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