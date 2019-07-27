صيحة الورود المطبعة لإطلالة منعشة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - إذا كنت من محبات الطقس الاستوائي، يمكنك الاستمتاع به، واختيار أجمل الفساتين المشجرة والمليئة بالنقوش الاستوائية لتكوني متوهجة في هذا الربيع.



وهنا ننصحك باستخدام الفواكه للموضة بدلاً من الأكل، حيث يمكنك ارتداء الأزهار في كل ملابسك وإكسسواراتك، أو الملابس المطبعة بالورود.

ALICE and OLIVIA



فمن الغابات الاستوائية وأجواء البلدان المدارية، استلهمت نقوش الأزياء من أزهار وورود وأشكال الحيوانات مثل الببغاء لتنقلك مباشرة إلى رحلة مشوّقة إلى البلدان البعيدة بألوانها الزاهية والمرحة.



ففي كل عام، وفي مثل هذا الوقت، تبدأ هذه النقوش بالانبثاق على ساحة الموضة. يبدو كأنه مع قدوم الطقس الدافئ، تأتي الحاجة إلى إضاءة ستايلنا بألوان جذابة وبتصاميم أنثوية ناعمة.



موضة الفساتين المشجرة

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تستمد موضة الفساتين المشجرة رواجها وإلهامها من المناطق الاستوائية الحارة والأصقاع العالمية ذات المناخ الخارج عن المألوف، وهي تتسم بتصاميمها الراقية، والعملية في آن معاً لتقدّم خيارات نموذجية لعشّاق السفر الشباب.



وتركز هذه الأزياء والفساتين المشجرة على مواءمة الأشكال العصرية مع ملامح الأناقة الكلاسيكية؛ وتتميز القطع بطابعها الجريء الذي يجمع بانسجام تام بين الملامح الرياضية والنفحات الحسيّة المرهفة، وذلك بفضل تصاميمها المتألقة وباقتها اللونيّة الزاهية التي تتضمّن فيضاً صاخباً من الألوان الاستوائية إلى جانب الألوان الحيادية المناسبة للصيف.

فساتين مشجرة

تايلور سويفت

يُعدّ جمال الطبيعية مصدراً هاماً لإلهام مصمّمي الأزياء، ويمكن أن يُنسب الفضل في إطلاق مجموعة أزياء ربيع وصيف 2019 المميّزة؛ لتلك المناطق الاستوائية الساحرة.



وعلى ما يبدو أن معظم الدور حاولت استكشاف الجمال الاستوائي وإبرازه في ابتكاراتها بشكل يحاكي روعة إشراق وجمال البيئة الاستوائية، فاختارت لون الغابات الأخضر الزاهي والتركواز والأرجواني والأحمر بدرجاته ولون الليمون الأخضر والأزرق.

PETER PILOTTO89

فساتين مشجرة

ولطالما اخترت هذه الألوان الزاهية للنباتات والحيوانات الكثيرة مصدراً للإلهام فلا يمكن إنكاره. قطع الأزياء الاستوائية هذه تتماشى تماماً مع أحدث خطوط الموضة حالياً، وتعبّر عن أنوثة أنيقة، فهي تتميز بالرشاقة والفتنة إلى جانب لمسة عصرية.