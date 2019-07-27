طريقة تنسيق الألوان الجريئة الصيفية من وحي الفاشينيستا إلينا

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - الألوان الفرحة هي أكثر ما يميز إطلالات فصل الصيف، فإذا كنت من عشاق تنسيق الملابس بألوان مختلفة، مدونة الموضة Elena التي تعتمد الألوان الجريئة والمبهحة في إطلالاتها ستلهمك بكل قوة.
كسر القواعد
تمتاز الفاشينستا إلينا بأنها تكسر قواعد الموضة دائماً، فهي لا تعتمد على صيحة تنسيق الإكسسوارات معاً بنفس اللون، لا ولكنها تؤمن بأن تنسيق الحقيبة بلون والحذاء بلون هو قمة الموضة وقمة الأناقة، فلا تتعجبي إذا وجدتيها تنسق الحذاء باللون الأسود والحقيبة باللون البنفسجي والبلوزة باللون الفوشيا.
تنسيق الألوان
جربت إلينا المزج بين اللون الأصفر والفوشيا والوردي معاً في إطلالة واحدة، في الحقيقة الجرأة التي تتحلى بها يستطيع أي شخص أن يعترض عليها لأنها حقاً جذابة للغاية، خصوصاً محبي الألوان الزاهية.
قطع الملابس
تنوع الفاشينيسا إلينا في ستايلات ملابسها فتتألق تارة بالفساتين المنفوشة، وتارة أخرى بالفساتين الموحدة، وتنسق الكارديغان مع البنطلون الواسع، وتتجه أيضاً إلى تنسيق التوب القصير مع البنطلون المنفوش بشكل رائع للغاية. إذا كنت ترغبين في التألق بستايلات جريئة ومتنوعة، لا تفوتي مشاهدة تنسيق مدونة الموضة إلينا لأزيائها بشكل جذاب.
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