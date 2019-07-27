طريقة تنسيق الألوان الجريئة الصيفية من وحي الفاشينيستا إلينا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - الألوان الفرحة هي أكثر ما يميز إطلالات فصل الصيف، فإذا كنت من عشاق تنسيق الملابس بألوان مختلفة، مدونة الموضة Elena التي تعتمد الألوان الجريئة والمبهحة في إطلالاتها ستلهمك بكل قوة.



كسر القواعد

إطلالة جريئة باللونين الأحمر والفوشيا



تمتاز الفاشينستا إلينا بأنها تكسر قواعد الموضة دائماً، فهي لا تعتمد على صيحة تنسيق الإكسسوارات معاً بنفس اللون، لا ولكنها تؤمن بأن تنسيق الحقيبة بلون والحذاء بلون هو قمة الموضة وقمة الأناقة، فلا تتعجبي إذا وجدتيها تنسق الحذاء باللون الأسود والحقيبة باللون البنفسجي والبلوزة باللون الفوشيا.



تنسيق الألوان

فستان صيفي مليئ بالألوان



جربت إلينا المزج بين اللون الأصفر والفوشيا والوردي معاً في إطلالة واحدة، في الحقيقة الجرأة التي تتحلى بها يستطيع أي شخص أن يعترض عليها لأنها حقاً جذابة للغاية، خصوصاً محبي الألوان الزاهية.



قطع الملابس

إطلالة صيفية من وحي الفاشينيستا إلينا



تنوع الفاشينيسا إلينا في ستايلات ملابسها فتتألق تارة بالفساتين المنفوشة، وتارة أخرى بالفساتين الموحدة، وتنسق الكارديغان مع البنطلون الواسع، وتتجه أيضاً إلى تنسيق التوب القصير مع البنطلون المنفوش بشكل رائع للغاية. إذا كنت ترغبين في التألق بستايلات جريئة ومتنوعة، لا تفوتي مشاهدة تنسيق مدونة الموضة إلينا لأزيائها بشكل جذاب.

Advertisements

إقرئي أيضاً

كيف تنسّقين الألوان الداكنة في الصيف ؟

نجمات فوق الأربعين لا يتخلين عن هذه الألوان

الملكة رانيا تدمج الألوان الصريحة بستايل عصري.. هل تجرئين على تجربة هذا الأسلوب؟