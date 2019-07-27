أكثر من 10 موديلات عبايات من الفاشينيستا فاطيمة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - مدونة الموضة فاطيمة Justfatima من الفاشينيستات اللاتي يشتهرن بأسلوبهنّ المتنوع والمتجدد دائمًا باطلالتهنّ، فهي تستطيع أن تلهمكِ موديلات مختلفة ومميزة للكثير من القطع المناسبة للمحجبات.

ولأننا على أعتاب استقبال عيد الأضحى المبارك، فقد اخترنا لكِ موديلات العبايات المميزة التي تعتمدها الفاشنيستا فاطيمة بالكثير من الاطلالات المختلفة، لهذا جمعنا لكِ أكثر من 10 اطلالات بستايلات مختلفة، سوف تقعين في حيرة باختيار أيٍّ منها لتستلهمي منها أفكارًا للعيد.

عبايات بالقصة الواسعة مناسبة لأجسام كل الصبايا

العبايات بالقصة الواسعة مناسبة لأجسام كل الصبايا





لفتنا أنّ الفاشينيستا فاطيمة تعتمد في بعض موديلات العبايات التي تختارها القصة الواسعة، من دون تحديد الخصر، والتي تناسب كل الصبايا، والمميز أنّ هذه التصميمات تكون مترفة وفخمة للغاية، فليس معنى أنكِ ممتلئة بمناطق معينة في الجسم، أن ترتدي اطلالات فقط تناسبكِ من دون أن يكون بها لمسة من الإبداع.

عبايات بالألوان المميزة مع الأزرار الأمامية

العبايات بالألوان المميزة مع الأزرار الأمامية





عادت موضة التصميمات ذات الأزرار الأمامية، تسيطر على عالم الموضة من جديد، مستوحاة من فترة الثمانينيات والتسعينيات، فلِمَ لا تعتمدينها مع العبايات كهذا الموديل باللون الاخضر العشبي المميز من الفاشينيستا فاطيمة، مع الأزرار الأمامية باللون الأبيض، وحجاب وحذاء باللون الاسود لاطلالة متناسقة وكلاسيكية بالوقت نفسه.

عبايات مع حزام الخصر

العبايات بالألوان المميزة مع الأزرار الأمامية



لا يمكن أن نتحدث عن موديلات العبايات المتنوعة من دون أن نذكر العبايات مع حزام الخصر، وبالطبع تدرك الفاشينيستا فاطيمة أهمية هذه القطعة بخزانتِك، من الممكن أن تختاري الحزام العريض مع العبايات الكتان، لاطلالة رشيقة ومميزة، كهذا اللوك بالعباية الرمادية اللون مع تطرزيات الورود السوداء، نسقت معها حزام الخصر باللون البيج.

عبايات سوداء مفتوحة لن تتخلي عنها

العبايات السوداء المفتوحة لن تتخلي عنها



من التصميمات التي تناسب كل أوقاتِك، هو اختيار عبايه سوداء بسيطة من الممكن ألا يكون بها أيّ تطريزات، أو بها لمسات بسيطة كهذه العبايه السوداء المفتوحة من فاطيمة، مع لمسة بسيطة من رسومات الورود بالخيوط السوداء، لاطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، سوف تناسب نهار العيد مع الأحذية الأرضية، ومن الممكن أن ترتدي العبايه ذاتها مع الكعب العالي بسهرات العيد.

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