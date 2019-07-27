ملابس محجبات لإطلالة أنيقة في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 07:03 مساءً - نستعد هذه الأيام لاستقبال عيد الأضحى، وبكل عيد نحتاج لاطلالة جديدة لكي نشعر معها ببهجة العيد، وكثير من الصبايا المحجبات بدأن الآن بالفعل بالبحث عن ستايلات مختلفة ليتألقن بها في عيد الأضحى.

واليوم سوف يكون حديثنا عن ملابس محجبات لعيد الأضحى، مناسبة أكثر لنهار العيد، ما بين ارتداء الجينز والقطع الكاجوال، أو دمج الأسلوب العصري مع الكلاسيكي للمسة مختلفة، بالنهاية الخيار الأخير سوف يكون لكِ.

الجاكيت الجينز القصير قطعة ملهمة لكِ هذا العيد

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كلنا نعرف أنّ موضة الجينز لا تبطل على الإطلاق، قد تتغير أو تختفي بعض الستايلات وتعود مجددًا، والجاكيت الجينز القصير بتصميم مستوحًى من أجواء التسعينيات مع الأكمام الواسعة.

هذه القطعة ننصحكِ باقتنائها هذا الموسم، ولأنّ عيد الأضحى، يأتي تزامنًا مع الصيف، بإمكانكِ اختياره مع التنانير الصيفية عالية الخصر، مثلما ظهرت مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب، لاطلالة مناسبة لكِ في نهار العيد، بخاصة إن اخترتِ أن تسافري في العيد سوف يكون هذا الستايل مريحًا جدًّا.

التصميمات الواسعة Over Sized مازالت رائجة

التصميمات الواسعة Over Sized مازالت رائجة



من الممكن أن تختاري أحد التصميمات الواسعة المريحة لترتديها بنهار العيد، كهذا اللوك من خولة المراغي، بالبنطلون المنفوخ، مع البلوزة القصيرة البيضاء، مناسب لكِ بنهار العيد على الشاطىء، أو كاطلالة مريحة في المنزل تستقبلين بها صديقاتكِ.



الفساتين الصيفية القصيرة مع الأزرار الأمامية

الفساتين الصيفية القصيرة مع الأزرار الأمامية



موضة الفساتين الصيفية القصيرة مع الأزرار الأمامية، من الموديلات التي تعتقد الصبايا المحجبات أنها لا يمكنها ارتداؤها، إلا أنّ مدونة الموضة لينا الأسعد أثبتت العكس، من الممكن أن تنسقيها كاطلالة محايدة ببنطلون من اللون نفسه، بخاصة وأنّ هذه الموديلات من الفساتين من التصميمات الرائجة بشكل كبير هذا الصيف، اختاريها كاطلالة نهارية سريعة وعصرية بالوقت نفسه.

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