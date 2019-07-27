"مالوش علاج".. الكلام أثناء النوم في عيون الطب النفسي

يعاني الكثير من الأشخاص من الكلام أثناء النوم، ما يصيبهم بالقلق حول حالتهم الصحية والنفسية.

تقول الدكتورة سلمى أبو اليزيد، الاستشاري النفسي، لـ"هن"، إن من أسباب الكلام أثناء النوم الكوابيس والأحلام المضطربة، التي تصل بالشخص للتعبير عنها بالحديث.

وتضيف أنه لا يوجد أي تفسير سيكولوجي لتلك الحالة، مشيرة إلى إجراء أبحاث ودراسات في الوقت الحالي لمعرفة "هل تلك الحالة لها علاقة بكهرباء زائدة على المخ أم هي عباره عن تحليل إشارات يستقبلها المخ نتيجة الكوابيس؟".

أسباب الكلام أثناء النوم

- عدم أخذ قسط كفٍ من النوم لفترة سابقة.

- تناول بعض المسكنات والعقاقير الطبية دون استشارة طبيب.

- الانقطاع عن تناول نوعيات معينة من الأدوية بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب.

- ضغوط العمل.

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- الخلافات الزائدة.

- الأشخاص الذين لا يستطيعون البوح بما في داخلهم.

- عدم تناول الطعام الصحي المليئ بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم وخاصة المخ.

- تناول الأكلات الدسمة ليلا.

- ارتداء الملابس غير المريحة والضيقه في فترة الليل والنوم بها.

- عدم شرب الحليب.

علاج الكلام أثناء النوم

أوضحت "أبواليزيد" أنه لا يوجد علاج لتلك الحالات حتى الآن، ولكن مع تجنب الأسباب السابقة تقل تلك الحالة حتى التخلص منها نهائيا.

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