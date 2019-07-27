بالفيديو.. دينا الشربيني بالمايو مع عمرو دياب في اليونان.. وجمهورها: "إنتي لابسة إيه؟"

"مايو باللون الأبيض، وعليه كاش مايو مفتوح"، هكذا ظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، خلال تواجد الثنائي في إحدى جزر اليونان، والتُقط مقطع مصور لهما، تداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورغم أن الفيديو لم يحتو على كثير من التفاصيل، فقط ظهر عمرو دياب، ومعه دينا الشربنيي التي كانت تلقي السلام على الموجودين، إلا أن أشد ما لفت الانتباه إليهما، هو ملابس دينا الشربيني المكشوفة، والتي استفزت بعض الجمهور ليعلق عليها.

قال أحد المعلقين على الفيديو المنتشر، "إنتي لابسه إيه يا .....؟"، وقال آخر، "دينا لابسة إيه؟"، فيما سخر مسخدم آخر، وقال لعمرو دياب، "حمش أوي بصراحة.. ومتحكم وغيور أوي عمرو مش كده يفكها ع البنت شوية".

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هكذا كان محور كلام مستخدمين السوشيال ميديا على ملابس دينا الشربيني، رغم أنه ليس الظهور الأول للثنائي بهذا الشكل، فقد ظهر عمرو دياب ودينا الشربيني في مقطع مصور من اليونان، تداوله رواد السوشيال ميديا، وهما يرقصان على نغمات أغنية، "قمرين".

وفي لقطات أخرى شاركت دينا الشربيني عمرو دياب غناء "بحبه"، وهي من أحدث ألبومات عمرو دياب.

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