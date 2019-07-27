تعرفي على أفضل العطور الفخمة بتركيبة الحمضيات المنعشة

القاهرة - لايف ستايل
يأتي فصل الصيف حاملاً معه أجواء حارة تفرض عليك خيارات منعشة وحيوية. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الملابس والمكياج إنما أيضاً على العطر الذي ستضعينه سواء في النهار أو الليل. ومع بداية كل موسم جديد تتحفنا العلامات التجارية بمجموعاتها الغنيّة من العطور التي تتنوّع بتركيباتها. إلا أن العطور المركّبة من الحمضيات هي الأكثر رواجاً في هذا الفصل بفضل رائحتها الناعمة والخفيفة والتي تناسب أجواءه.
عطر Atelier Cologne Clementine Carlifornia
هو عطر حمضيات- أروماتيك يتألف من مقدمة بعطر اليوسفي والكليمنتين وتوت العرعر، في حين تفوح من قلبه روائح الريحان والفلفل وزهرة اليانسون. أما قاعدة العطر فتفوح منها روائح خشب الصندل وأشجار السرو ونجيل الهند.
عطر Caudalie Eau des Vignes
هو عطر عشبي-زهري، يتألف من مقدمة من عطر البارغموت وتفوح من قلبه رائحة زهور السوسن. أما قاعدة العطر فتغتني برائحة المسك الأبيض.
عطر Dolce&Gabbana Velvet Cypress
هو عطر خشبي- أروماتيك يتألف من مقدمة برائحة البارغموت وليمون سيسيليا. أما قلب العطر فيغتني بروائح المريمية وأصماغ الجلابانوم وأشجار السرو، فيما تتكوّن قاعدته من أخشاب الأرز.
عطر Jo Malome Lime Basil&Mandarin
هو عطر حمضيات- أروماتيك يتألف من مقدمة غنية بروائح الزيزفون واليوسفي والبارغموت. وتفوح من قلبه رائحة الريحان وزهرة الليلك وزهور السوسن والزعتر. أما قاعدة العطر فتتكون من الباتشولي ونجيل الهند.
عطر Michael Kors Turquoise
هو عطر زهري- مائي يتألف من مقدمة بعطر زنبق الماء والخيار والزيزفون. أما قلب العطر فيغتني برائحة الياسمين والأوركيد البري في حين تفوح من قاعدته رائحة نسيم البحر والأمبروكسان والمسك وأخشاب الأرز.
عطر Molton Brow Bushuka
هو عطر أروماتيك- فوجير يتألف من مقدمة بخلاصة الليمون والبارغموت والريحان. وتفوح من قلبه رائحة الزعتر وأخشاب الأرز. أما قاعدة العطر فتتكون من عدان ونجيل الهند وبلسم تولو.
عطر Tom Ford Mandarino Di Amalfi
هو عطر حمضيات- أروماتيك، يتالف من مقدمة بنبات الطرخون والنعناع والكشمش الأسود والجريب فروت والليمون والريحان. أما قلب العطر فيغتني بالفلفل الأسود واللكزبرة وبراعم البرتقال والمريمية والياسمين. وتأتي قاعدة العطر بتركيبة نجيل الهند والعنبر وعدان والمسك والزباد.
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