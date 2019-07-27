أفضل العطور العالمية الفخمة التي تتميز برائحتها التي تخطف الأنفاس

إن كنت من محبات العطور الفخمة، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أفخم العطور العالمية التي تتميز برائحتها التي تخطف الأنفاس.

Arabian Wood

يشتمل هذا العطر من توم فورد Tom Ford، على مزيج غريب ومميز من الأزهار الغنية والتوابل والأخشاب الثمينة، التي ستجعلك تشعرين بالقوة والمسؤولية. رائحة هذا العطر مخصصة للنساء المحبات للروائح القوية وليس الناعمة، وهو يتميز بالغموض والجاذبية.

Florence Amber

هو عطر شرقي من Roberto Cavalli، يعتمد على نغمات الحمضيات والعسل والغاردينيا والباتشولي، فشكلت عطراً ذا رائحة لا تقاوم وتدوم طويلاً. وقد صُمم هذا العطر تكريماً لمدينة فلورنسا الإيطالية التي انطلقت منها هذه الدار العريقة.

Tiffany Sheer Eau de Toilette

يشبه هذا العطر من Tiffany & Co، بأناقته ورقيه، حبات الألماس المرصعة الغالية الثمن، وهو عطر مثالي للمرأة التي تعشق الرائحة الخفيفة والمنعشة، وتفضل الابتعاد عن الروائح القوية والمركزة، التي تشعرها ربما بالانزعاج أو الضيق. يتركز هذا العطر على رائحة السوسن ممزوجة بزيت الورد الشهي.

Black Opium Eau de Parfum Intense

إنه عطر شرقي من Yves Saint Laurent ، في غاية السحر والجاذبية، فهو يشكل مزيجاً رائعاً من الروائح الجريئة والمختلفة لعروس مميزة، في مقدمها القهوة والفانيليا، اللذين يشكلان رائحة فريدة من نوعها تدوم طوال النهار. فإن كنت من محبات الروائح الفخمة الثقيلة والتي تدوم لوقت طويل، فلا تترددي في اعتماد هذا العطر.

Sì Eau de Parfum

إنه عطر مذهل من Giorgio Armani يلاقي انتشاراً كبيراً في عالم العطور، لذلك ضعيه في قائمة خياراتك هذا الصيف، لا سيما إن كنت تتمتعين بشخصية هادئة، فهو مزيج ناعم من رحيق الكشمش الأسود والزهور والفانيلا والباتشولي، إضافة الى البرغموت والعنبر والمسك.

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Modern Muse Chic

يتميز هذا العطر من Estee Lauder، برائحته الخشبية الدافئة، وهو مثالي للمرأة المحبة للروائح الفخمة والقوية، حيث يشتمل في تركيبته على مسك الروم والأخشاب الغريبة والفانيليا، التي ستجعك فائقة الأنوثة والجمال.

Daisy Dream

رائحة هذا العطر من Marc Jacobs ناعمة جداً إلا أنها تدوم طويلاً، وذلك بفضل تركيبته التي تشتمل على الأزهار الناضجة والليتشي وماء جوز الهند. هذا العطر سيزيدك سحراً وجاذبية، وهو خيار رائع للمرأة التي تميل الى العطر الخفيف والمنعش.

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