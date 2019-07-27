اختاري عطور فخمة مناسبة لأجواء الصيف الحارّة

يأتي فصل الصيف من كل عام حاملاً معه شمساً حادة وأجواء حارة وجافة. لذا يجب ان يكون اختيار العطر الصيفي متقناً بحيث يتناسب مع هذه الأجواء دون أن يزعج صاحبته أو من يحيط بها.

في ما يأتي أفضل أنواع العطور التي تميّزت بتركيبتها الغنية والتي تناسب مختلف الأذواق.

Jimmy Choo Floral



هو عطر جيمي تشو الجديد، زهري – فواكه، يتألف من مقدّمة بعطر اليوسفي والبرغاموت والنكتارين. أما قلبه فتفوح منه رائحة الماغنوليا والبلسة الحلوة وبراعم المشمش، في حين تتكون قاعدته من المسك والأمبروكسان والأخشاب.

Escada Agua del Sol



عطر زهري- فواكه أُصدر في العام 2016 يتألف من مقدمة غنيّة باليوسفي وتوت العليق والحمضيات والأيس كريم والكمثري والفلفل الوردي، أما قلب العطر فمن عطر الورد والمشمش ورائحة الفواكه في حين تتكون قاعدته من التونكا وخشب الصندل والمسك الأبيض.

Tom Ford Soleil Blanc

عطر شرقي-زهري يناسب الرجال والنساء معاً. أُطلق في العام 2016 وهو مؤلف من مقدمة غنية بعطر البارغموت والفلفل الوردي والفستق، وتفوح من قلبه رائحة الياسمين ومسك الروم في حين تغتني قاعدة العطر بالعنبر والتونكا وجوز الهند.

Nina Ricci Mademoiselle

هو من العطور التي أثبتت أنها الخيار الأول لكل امرأة عاملة تبحث عن عطر خفيف وناعم وفي الوقت نفسه يدوم طيلة النهار دون أن يفقد شيئاً من سحره. يمزج بين النباتات مع رائحة المسك الخشبية، ويتميز بتركيبته الغنية بالورد البري والفلفل الوردي والتوت، مع رائحة الأخشاب والمسك.

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Nomade Chloe perfum



هذا العطر من كلوي يجسد النعومة والقوة في آن، وهو بالتأكيد سيضيف الى طلتك شذى سيأسر كل من ستلتقي بهم، إذ إنه مزيج رائع من نغمات البرغموت والليمون والبرتقال والياسمين والخوخ والورد وخشب الصندل والمسك الأبيض والباتشولي. فلا تتردي هذا الصيف في تجربة هذا العطر الجديد من كلوي ذي الرائحة الخلابة.

Burberry Touch For Women

هو عطر زهري- خشبي تم إصداره في العام 1998. يتألف هذا العطر من مقدمة غنية بخلاصة البرتقال والتوت البري والقرفة الصينية والفلفل الأحمر وزيت الورد. أما قلب العطر فمن مسك الروم والزنبق وتوت العليق والخوخ والياسمين ، وقاعدته غنيّة بالفانيلا والتونكا واللوز الأخضر وأخشاب الأرز.

Paco Rabanne Olympéa

هو عطر شرقي- زهري للنساء تم إصداره عام 2015. تتألف مقدمة العطر من خلاصة اليوسفي الأخضر والياسمين المائي وزهور الزنجبيل. أما قلب العطر فغني بالفانيلا والملح وقاعدته تتكون من العنبر وأخشاب الكشمير وخشب الصندل.

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