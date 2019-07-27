تسريحات شعر طويل للمناسبات، من وحي النجمات اللواتي تألقّن في تسريحات شعر مميزّة تناسب الشعر الطويل في مناسباتهنّ، وكُنّ محط أنظار. فكلّ نجمة منهنّ اختارت تسريحة شعر تليق بها وبقصة الفستان أو التصميم، لتكون اطلالتها في نهاية المطاف كاملة متكاملة.

فمن تسريحة شعر طويل الويفي المتوّج بخصلات عريضة تلامس الأكتاف بأسلوب انسيابي، إلى تسريحة شعر طويل مزيّنة بأرقى وأجمل الاكسسوارات الذهبية وغيرها الفضية، وصولًا الى تسريحات شعر طويل مرفوعة تحاكي أنوثة المرأة بأسلوب جذّاب ولافت، اختارها لكِ "سيدتي.نت" لتنعمي بتسريحة شعر طويل للمناسبات، وتُكملي بها اطلالتكِ.

1-تسريحة شعر الكعكة المرفوعة

تسريحة الكعكة بأشكالها كافة، سواء كانت عالية أم منخفضة أم حتى عفوية، يمكنكِ اعتمادها لاطلالة راقية وأنيقة. كما ويمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة المرفوعة بأسلوب مبتكر، على غرار كل من روزي هنتنغتون وايتلي أو أليساندرا أمبروسيو، لإضفاء لوك عصريّ وجريء على اطلالتكِ في أمسيتِك.

روزي هنتنغتون وايتلي بتسريحة شعر الكعكة المرفوعة

2-تسريحة الشعر المتموّج لاطلالة كلاسيكية

تسريحة الشعر المتموّج، صيحة لاقت رواجًا ومازالت في موضة الشعر لهذا العام. والعديد من النجمات يعتمدن هذه الصيحة؛ لما تُضفيه من لوك كلاسيكيّ وحتى عصري على الاطلالة. وإذا كنتِ ترغبين باطلالة ساحرة وجذّابة، يمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر المتموّج بخصلات عريضة على غرار النجمة بريانكا شوبرا، لتكوني محطّ أنظار في مناسبتِك.

بريانكا شوبرا بشعر مموج كلاسيكي

3- تسريحة شعر ويفي مع غرّة جانبية

لاطلالة أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر ويفي عريض مع غرة جانبية بشكل "بومبيه" على طريقة النجمة إيفا لانغوريا. فهي التسريحة تضمن لكِ اطلالة مميزة في مناسباتِك.

إيفا لانغوريا بشعر ويفي مع غرة جانبية

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4- تسريحة ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان بجميع أشكالها، سواء العالية أو المنخفضة، وحتى تلك الفوضوية، تُعتبر من أكثر تسريحات الشعر جاذبية؛ كونها تُبرز ملامح الوجه وتُضفي سحرًا خاصًّا على اطلالة المرأة. وإذا كنتِ من الراغبات بالتفرّد عن غيركِ في اختيار تسريحة شعرِك، يمكنكِ اعتماد تسريحة ذيل الحصان على غرار بيلا حديد أو ديبيكا بادوكون.

تسريحة ذيل الحصان من وحي الهندية ديبيكا بادوكون

5- تسريحة شعر مزيّنة باكسسوار أنيق

لاطلالتكِ الأنيقة، لا بدّ من إضفاء بعض اللمسات الراقية على تسريحة شعرِك. لذا، اختاري اكسسوارًا جميلًا باللون الذهبي أو الفضي يتناسب مع فستانِك، وزيّني به شعركِ لتنعمي باطلالة راقية في مناسباتكِ على غرار النجمة ريهانا.

ريهانا نزين شعرها باكسسوارات أنيقة

6- تسريحة شعر عفوية عصرية

قد ترغبين بتسريحة شعر عفوية بعيدًا عن المبالغة لإكمال اطلالتِك. لا تتردّدي في اختيار تسريحة شعر مصفّفة بأسلوب عفوي وطبيعي على غرار فيكتوريا بيكهام.

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