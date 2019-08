تعرفي على أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية

بشكل عام، تلائم أنواع الكونسيلر ذات التركيبة غير اللامعة والتي تدوم طويلاً ذوات البشرة الدهنية، لكن رغم ذلك يعد اختيار الكونسيلر المناسب للبشرة الدهنية مهمة شاقة، حيث يحتاج الى التجربة لمعرفة مدى تفاعل البشرة معه.

فإذا كنت تمتلكين بشرة دهنية وتبحثين عن الكونسيلر الملائم، فقد اخترنا لك أفضل كونسيلر لـ البشرة الدهنية.

MAC Studio Finish SPF 35

إذا كنت تبحثين عن كونسيلر ذي تغطية عالية وفي الوقت نفسه يحتوي على عامل حماية الشمس، فإن MAC Studio Finish SPF 35 هو خيار مثالي بالنسبة إليك، إذ يمكّنك من إخفاء الهالات السوداء والعيوب تحت العين، ويحمي منطقة العين من الضرر الناتج عن أشعة الشمس.

كما ننصحك بكونسيلر ذا ستايل بيرفيكت باللون البيج الطبيعى المثالي لإخفاء الهالات السوداء وعيوب تحت العين.

كونسيلر ذا ستايل بيرفيكت باللون البيج الطبيعى بسعر 25.71 ر.س

اطلبي كونسيلر ذا ستايل بيرفيكت من المول بسعر 25.71 ر.س



هذا الكونسيلر يستخدم لتغطية اكثر تأثيرا على بشرتك. فهو يغطي عيوب البشرة ويحفز البشرة بالمكونات الطبيعية. يعبّر عن مظهر طبيعي ومشرق وتغطية طبيعية.

NARS Soft Matte Complete Concealer

يتميز هذا الكونسيلر من نارس، بتركيبه التي تعمل على إخفاء الشوائب تحت العين بسرعة فائقة، وعلى رغم أنها غير كريمية، إلا أنها لا تسبب الجفاف لبشرة محيط العين الرقيقة والحساسة، وهو ملائم جداً للسهرات والاحتفالات، حيث يموه العيوب بشكل لا يمكن ملاحظته حتى مع الإضاءة القوية، التي تفضح الكثير من عيوب البشرة.

Urban Decay All Nighter Full Coverage Concealer

هل أنت على موعد مع يوم شاق وطويل؟ سيشكل هذا الكونسيلر أفضل خيار لك لإخفاء الهالات السوداء والتعب في منطقة العين ساعات طويلة، فهو يوفر لك تغطية مثالية ويتحكم بكمية الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية. إضافة الى ذلك، يتوافر هذا الكونسيلر بحجم مثالي للسفر، لذلك احتفظي به في حقيبتك وتمتعي بنظرات مشرقة ومضيئة.

Advertisements

إذا كنت من اللواتي يفضّلن الكونسيلر السائل فننصحك بالحصول على كونسيلر كفر برايم السائل باللون البيج الذي سيضفي جاذبية على مظهرك ويخفي الشوائب غير المرغوب فيها.

كونسيلر كفر برايم السائل باللون البيج بسعر 67.71 ر.س

احصلي على كونسيلر كفر برايم من خلال طلبه أونلاين من المول بسعر 67.71 ر.س



كونسيلر كفر برايم السائل متوفر في ستة ألوان لتغطية كاملة لعيوب البشرة بشكل موثوق وتلتزم تمامًا لفترة طويلة على الجلد.

Make Up For Ever Full Cover Concealer

يتميز هذا الكونسيلر بتركيبته فائقة التغطية، وبمجرد تطبيق نقطة صغيرة منه، فهو كفيل بإخفاء كافة العيوب مثل النمش والهالات السوداء وعيوب البشرة الصغيرة جداً. كما أنه يدوم طويلاً كونه مصمماً للبشرة الدهنية التي تفرز الكثير من الزيوت، فيعمل على امتصاصها لمنحك مكياج عيون مذهلاً.

Smashbox Studio Skin Flawless 24-Hour Concealer

يتميز هذا الكونسيلر بتركيبته المقاومة للماء، لذلك هو من أفضل الخيارات لذوات البشرة الدهنية، فهو يدوم طويلاً ويمتلك قدرة كبيرة على إخفاء العيوب في منطقة العين، وهو لا يتأثر مطلقاً بالعوامل القاسية كالرطوبة المرتفعة والحر الشديد.

قد يهمك أيضا:

"الكونسيلر" خطوة أساسية لابد منها عند وضع المكياج

نصائح لتثبيت الكونسيلر في مكياج على الطريقة الصحيحة