هل تجدين صعوبة في رسم حاجبيك وتريدين الطريقة الأفضل للحصول على أجمل رسمة للحواجب؟ سنقدم لك في يلي طريقة رسم الحواجب كالمحترفين من خلال خطوات أساسية سهلة تتبعينها بالتدرّج.

تحديد النهاية الداخلية للحاجب

لتحديد نهاية الحاجب الداخلية، ضعي قلماً أو مسطرة، عامودياً، بجانب حافة الزاوية الخارجية للأنف، باتجاه الزاوية الداخلية للعين. من ثم، ارسمي، بواسطة قلم رسم الحواجب، خطاً مستقيماً يحدد بداية الحاجب. بعدها، قومي بتطبيق الخطوات نفسها على الحاجب الثاني.

تحديد قمة قوس الحاجب

قومي بوضع القلم على حافة زاوية الأنف الخارجية باتجاه بؤبؤ العين، واحرصي على أن يمرّ في أبعد زاوية عن زاوية الأنف الخارجية، ومن ثم مرّريه على بؤبؤ العَيْن. من ثم، ضعي علامة باستخدام قلم الحاجب، تحددين من خلالها موقع قمة قوس الحاجب. على أن تكرري الخطوات نفسها على الحاجب الآخر.

تحديد نهاية الحاجب الخارجية

ضعي المسطرة على حافة الأنف الخارجية، لتمُر باتجاه نهاية حافة العين الخارجية، فبهذه الطريقة يمكن معرفة النقطة التي ينتهي عندها الحاجب، على أن تضعي علامة لتحديدها. على أن تكرري الخطوات نفسها على الحاجب الآخر.

رسم خط أسفل الحاجب

تهدف هذه الخطوة الى تحديد سماكة الحاجبين، لذلك ارسمي خطاً أسفل الحاجب، بواسطة قلم رسم الحواجب، على أن يتماشى مع شكل منحنيات الحاجب.

إزلة الشعر الزائد

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بعد الانتهاء من تحديد حاجبيك، قومي بإزالة الشعيرات، بواسطة الملقط، الموجودة خارج نطاق رسمة الحاجب التي قمت بها، أي فوق الحاجب وتحته، على أن تحافظي على شكل القوس الطبيعي للحاجب.

تقليم الحاجب

قومي بتمشيط الحاجب إلى أعلى، من خلال استخدام فرشاة الحواجب، من ثم قصي الشعر الموجود خارج الحدود الطبيعية لخط الشعر. على أن تكرري الخطوات نفسها على الحاجب الآخر.

ملء الفراغات

في هذه الخطوة، عليك استخدام قلم حواجب بلون قريب الى لون حاجبيك، وذلك لكي تحصلي على رسمة حواجب طبيعية. قومي في البداية، بشد البشرة عنْد الصّدغ، وارسمي خطاً ناعماً على طول الحافة العلويّة للحاجب، ثمّ على طول الحافة السّفلية، واعملي ضربات ريشية بالقلم لتعبئة ما بين الحافتين. بعدها، ادمجي ما قمت برسمه بالقلم.

تثبيت شكل الحاجب

مشطي الحاجبين باستخدام الفرشاة، وذلك باتجاه الشعر الطبيعي للحاجب، من ثم قومي بتثبيت رسمة الحاجب من خلال تطبيق جل الحواجب.

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