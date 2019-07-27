رسمات العيون الملونة والعصرية تحاكي أحدث صيحات المكياج

إن كنت تحبين الاطلاع على أحدث اتجاهات المكياج، وترغبين في تجربة أساليب مكياج جديدة وجريئة وخارجة عن المألوف، فقد جمعنا لك مجموعة من رسمات العيون الملونة والعصرية جداً، لتختاري من بينها ما يعجبك، فهي تستحق منك التجربة ولو لمرة واحدة.

رسمة العين باللون البنفسجي

يبدو أن اللون البنفسجي أصبح اللون الأكثر انتشاراً واستخداماً في عالم المكياج، وسيبقى كذلك خلال المرحلة المقبلة، فالمكياج البنفسجي هو أحد ألوان المكياج التي تحتل الصدارة راهناً، فيما ستكون رسمات العيون البنفسجية موضة رائجة أيضاً لخريف وشتاء 2019 – 2020. بإمكانك اعتماد الظل البنفسجي الفاتح بطريقة عشوائية على الجفن العلوي. أو استخدام اللون البنفسجي بتدرجاته القوية على الجفنين العلوي والسفلي، بخطوط عريضة لافتة.

رسمات العيون المشمشية

لا شك أن اللون المشمشي هو من أجمل الألوان التي يمكن اعتمادها عند تطبيق المكياج، فهو لون جذاب وحيوي ويلائم معظم ألوان البشرة. ويبدو أن رسمات العيون باللون المشمشي ستحتل الصدارة خلال موسم خريف 2019. بإمكانك اختيار رسمات عيون مشمشية بتدرجات مات، أو رسمات العيون المرتكزة على الظلال المشمشية الفاتحة على الجفون العلوية، والتي تساهم بشكل كبير في جعل العين أوسع وأكبر، وتمنح المرأة نظرات مشعة وجذابة.

رسمات عيون سموكي ساحرة

يعد مكياج العيون السموكي موضة كل المواسم، فهو لا يغيب إطلاقاً عن عالم المكياج وأساليب المكياج المعتمدة من قبل محترفي المكياج والفنانات والنساء في شكل عام. وتبرز رسمات العيون بأسلوب السموكي بشكل كبير لتشكل الموضة الأبرز لخريف 2019. طبقي خطوط الأيلاينر البنية على الجفنين العلوي والسفلي وادمجيها مع اللون الأسود اللماع بأسلوب مسحوب الى خارج العين. كما بإمكانك اعتماد الخطوط العصرية والمات بالظلال السوداء على حدود الجفنين العلوي والسفلي، بطريقة تمنحك سحبة عين جذابة وساحرة، مع خطين متوازيين مع الخطوط السوداء الهندسية.

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رسمات العيون الملونة البراقة

سيكون المكياج البراق أحد أبرز اتجاهات المكياج في المرحلة المقبلة، وتحديداً رسمات العيون البراقة بالألوان المختلفة، مثل الأحمر والأصفر والأخضر والفضي. بإمكانك تطبيقها بأسلوب عين القطة، أو على شكل رسمة حاجب فوق الرموش العلوية، فهي ستمنحك إطلالة جريئة مفعمة بالجمال والأنوثة.

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