هل تعاني من التوتر وعدم الرغبة في الذهاب للعمل؟ ..إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

يعاني بعض الأشخاص من الشعور بطاقة سلبية في أماكن العمل بسبب الوقت الطويل الذي نقضيه ونستهلك فيه حوالي ثلث طاقتنا، لذلك تستعرض لكم خبيرة الفونغ شوي، المهندسة سالي القطبي، نصائح للتمتع بطاقة إيجابية وزيادة الإنتاج في العمل.

-الاهتمام بالإضاءة والتهوية داخل المكتب، وألا يكون المكتب الخاص بك على خط مباشر مع باب الدخول، وبنفس الوقت تستطيع رؤيته، والنظر لأكبر مساحة ممكنة من الغرفة، ويفضل أن يكون خلف الكرسي جدار كي يمنح الأشخاص المزيد من الشعور بالاستقرار.

-اختيار الكراسي وكنب المكتب من الأقمشة الثقيلة كالجلد والقطيفة، لأنها تساعد على النشاط وزيادة الإنتاج في العمل، والابتعاد عن الجلوس وراء الباب مباشرة.

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-تزيد شجر البامبو من الطاقة الإيجابية، فاحرص على وضعها في الزاوية اليمين من المكتب، بحد أقصي 9 أعواد من البامبو في المكتب، فإذا كنت تريد وضعه على المكتب اختار البامبو القصير، وابتعد عن أشجار الصبار.

- اختيار الستائر بالألوان الزاهية، والابتعاد عن الألوان الترابية والبيج لأنهم يعطوا طاقة سلبية ورغبة في النوم والخمول.

-السجود على الأرض يسحب الطاقة السلبية من الجسم، لذلك حين شعورك بالضيق يمكنك أن تسجد على الأرض مباشرة وأغمض عنيك وتخيل أنك تفرغ كل ما يضايقك ويحزنك.

- مارس التنفس التفريغى. استنشق الهواء من الأنف حتى العد الى 4 واملأ الرئتين بالهواء، احتفظ بالهواء داخل الجسم حتى العد الى 10 من ثم فرغ الهواء ببطء من الفم حتى العد إلى 5 كرر التمرين، بحيث تزيد من مدة الاحتفاظ بالهواء داخل الجسم وتقوم بتفريغه دائما في نصف المدة.