لا تنسي هذه الأشياء عند تحضير حقيبة المصيف لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تهتم الأم دائماً بالطفل الرضيع خاصة إذا كان مولدها الأول، وعند السفر خاصة لقضاء العطلات الصيفية، قد تجهل ما يحتاجه طفلها وتأخذ العديد من الأغراض التي ربما لا تحتاج إليها، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، قائمة باحتياجات طفلك الأساسية عند السفر، حسب ما جاء في موقع babycenter".

1-يفضل وضع عبوات الحليب الصناعي بكميات وفيرة، وخاصة إذ كان من الأنواع التي يصعب العثور عليها، وشراء ببرونه آخري تحسبًا للحالات الطارئة.

2-بعض الأطفال لديهم حساسية من أنواع معينة من الصابون، لذلك يفضل وضع الصابون الخاص بطفلك في الحقيبة، ومطهر صحي لأدوات الطعام الخاصة به.

3-لا تنسي الكريمات الجلدية ومستحضرات العناية بالبشرة، لأن بشرتك طفلك حساسة للغاية.

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4-الأدوية الخاصة بالطفل، غالباً ما يعاني الأطفال حديثي الولادة من مشاكل صحية ناتجة عن قلة المناعة، فإذا كان طفلك يعاني من مرضاً ما أو حساسية فيجب الحرص على وضع بعض الأدوية الأساسية في حقيبة طفلك.

5-لا تتجاهلي ملابس السباحة الخاصة بطفلك، وضعي والحذاء والجوارب والمنشفة الخاصة به.

6-لا تنسي الأدوات الصحية مثل الحافظات وواقي الشمس، ولا تغفلي وضع واقي الشمس كل ساعتين في كامل الجسم، حتى لا يتأثر بأشعة الشمس الحارقة.

7-يفضل وضع الملابس الخاصة بالخروج لطفلك حسب أيام الإجازة والأحذية، والملابس الداخلية وملابس النوم، ومفرش مبطن ضد المياه من الخامة الناعمة كالقطن.