مكياج دخاني لسهرات الصيف... اعتمديه بـ3 طرق مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - يشكل المكياج الدخاني أحد أفضل أساليب المكياج لسهرات الصيف، فهو يمنحك إطلالة جذابة وأنيقة.



وفي ما يلي، سنقدم لك 3 طرق لتطبيق أفضل مكياج دخاني لسهرات الصيف.



الطريقة الأولى

مكياج لإبراز لون العينين ومنحها بريقاً



بعد تحضير البشرة، طبقي البرايمر، من ثم كريم الأساس والكونسيلر. بعدها، استخدمي ظلال العيون بلون كريمي فاتح على أول الجفن العلوي، وذلك لتوسيع العين وإضاءتها. من ثم، ضعي ظلال عيون بلون ذهبي هادئ على منتصف الجفن العلوي، مما يساعد على إبراز لون العينين ومنحها بريقاً. ولتحديد العين وتعزيز جمالها، اعتمدي ظلال عيون بلون داكن على القسم الأخير من الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية. من ثم، قومي برسم خط أيلاينر رفيعاً من طرف العين الداخلي في شكل مواز الى الرموش العلوية وصولاً الى آخر العين، من ثم، مدّيه الى الأعلى باتجاه طرف الحاجب. مع الحرص على وضع طبقات عدة من الماسكرا أو الاستعانة بالرموش الاصطناعية.

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الطريقة الثانية

مكياج صيفي جذاب



لتحصلي على مكياج دخاني ناعم ملائم لسهرات الصيف، وثابت لساعات طويلة، قومي في البداية بتنظيف البشرة وترطيبها، ووضع البرايمر على مختلف أنحاء الوجه. من ثم، طبقي كريم الأساس والكونسيلر بكمية قليلة، لتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب، والحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب. وحين تنتقلين الى مكياج العيون، ضعي أولاً ظل العين باللون الرمادي الفاتح على الجفن العلوي لناحية العين الداخلية، وبكمية أقل عند منتصف العين. من ثم، طبقي ظل العين باللون الرمادي الداكن عند وسط الجفن العلوي، واحرصي على مزجه جيداً مع الظل الرمادي الفاتح. ظللي وسط الجفن العلوي لناحية الجهة الخارجية للعين بالظل الأسود، واحرصي على سحبه الى الأعلى قليلاً ومزجه مع الظل الرمادي الداكن. من ثم، حددي الجفن العلوي بالأيلاينر الأسود، مع لمسة من الكحل الأسود داخل العين، بعدها ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه باللون الزهري الناعم. ولإطلالة متوهجة ومشرقة، طبّقي البلاش الوردي، على أن يكون مسحوباً الى أعلى الوجنتين.



الطريقة الثالثة

مكياج سموكي صيفي



بإمكانك أيضاً، اعتماد مكياج سموكي صيفي ناعم بأسلوب مختلف، بحيث تعتمدين الطريقى التقليدية لتغطية البشرة وإخفاء الشوائب، من خلال استخدام الكونسيلر وكريم الأساس. واعتمدي أيضاً رسمة الأيلاينر المجنح لتحديد العين وجعلها واسعة ومسحوبة، واستخدمي أيضاً الكحل الأسود لتحديد داخل العين، فهو يعمل على منح عينيك اتساعاً وجمالاً. واحرصي على اعتماد رسمة حواجب طبيعية ومكتملة. أما أحمر الشفاه، فاختاريه باللون النيود اللامع والمائل الى الزهري. ولإبراز وجنتيك وإضاءة وجهك، لا بد أن تستخدمي البلاش الوردي الناعم على عظمة الخدين. ولا تنسي تطبيق الماسكارا أو الرموش الاصطناعية لمكياج أكثر انوثةً وجاذبية.

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