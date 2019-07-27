علاج مسمار القدم بوصفات طبيعية بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - تعتبر مشكلة ظهور المسامير في القدم من أكثر المشكلات التي تعانيها السيدة والتي تتسبّب لها بالكثير من الألم. ويعود سبب هذه المشكلة إلى العديد من العوامل وأبرزها انتعال الأحذية الضيّقة وذات النوعية الرديئة والكعوب العالية والمشي فترات طويلة من النهار... وغيرها.

إليكِ بعض الوصفات المنزلية التي يسهل تحضيرها للتخلّص من المسامير في القدم.

الخل الأبيض

الخل لعلاج مسمار القدم



انقعي قدميك في خليط من الماء والخل الأبيض. أنت في حاجة إلى ليتر من الماء تضيفين إليه كوبين من الخل الأبيض. اتركي قدميك منقوعتين بالخليط لمدة نصف ساعة ثم جففيهما جيداً قبل إعادة وضع قطنة مبللة بالخل الأبيض على منطقة المسمار ولصقها حتى تثبت. اتركي المسمار مغطى بالقطنة لمدة لا تقل عن خمس ساعات قبل إزالتها.



عصير الليمون

لعلاج مسمار القدم



هي وصفة بسيطة جداً، بلّلي قطنة صغيرة بعصير الليمون وضعيها على مسمار القدم وثبتيه بواسطة اللاصق. اتركي القطنة لمدة لا تقل عن خمس ساعات قبل إزالتها. ضعي كريم مرطّب على المسمار بعد إزالة القطنة.

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الكركم والعسل

لعلاج مسمار القدم



في وعاء نظيف، ضعي ملعقة كبيرة من الكركرم المطحون وأضيفي إليه ملعقة من العسل الطبيعي. ثم امزجي المكوّنين جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تضعينها على المسمار مباشرة لمدة نصف ساعة. اغسلي بعدها قدمك بالماء الفاتر واستخدمي كريم الترطيب الخاص بقدميك للحصول على نتيجة أفضل.



الثوم

لعلاج مسمار القدم



للثوم فوائد كثيرة على البشرة وقد أثبت دوره في التخلّص من مشكلة مسامير القدم. أنت بحاجة إلى فصين من الثوم المدقوق وملعقة صغيرة من الخل. امزجي المكوّنين معاً وضعي المزيج على مكان المسمار واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة كاملة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر واستخدام كريم ترطيب القدمين للحصول على نتيجة أفضل.



زيت شجرة الشاي

زيت الشاي لعلاج مسمار القدم



يعتبر زيت شجرة الشاي من أكثر الزيوت التي دخلت إلى عالم العناية بالبشرة وأثبتت فعاليتها. وها هو يثبت قدرته على معالجة مشكلة مسامير القدم المزعجة. أنت بحاجة إلى وضع قطنة مبللة بزيت شجرة الشاي على مكان المسمار وتثبيتها بواسطة اللاصق وتركها لمدة ساعة قبل إزالتها. لا حاجة إلى غسل القدمين أو حتى إلى استخدام كريم ترطيب، لأن الزيت وحده يمنح قدمك ملمساً حريرياً ناعماً.

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