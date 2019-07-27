- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - تعتبر منطقة تحت الإبط من أكثر المناطق عرضة للإصابة بالبقع الداكنة ما يجعل البشرة تصبح سوداء. ويعود السبب في ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها التعرّض إلى أشعة الشمس فوق البنفسجية واستخدام مستحضرات تحوي مواد كيميائية وإزالة الشعر بطريقة غير صحية... وغيرها من العادات السيئة التي قد تمارسها السيدة من دون انتباه.
تُحدِث هذه المشكلة حرجاً بالنسبة إلى السيدة، ما يستدعي ايجاد حلول لتجاوزها واستعادة بشرة نضرة وموحّدة اللون.
وصفة الليمون والنشا
تأكدي من نظافة منطقة تحت الإبط قبل البدء باعتماد هذه الوصفة. افركي المنطقة المصابة بالبقع الداكنة بواسطة نصف ليمونة ثم ضعي القليل من النشا على الإبط واتركيه حتى يجف، قبل أن تغسليه جيداً بالماء الفاتر.
يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع إلى أن تستعيد بشرة تحت الإبط لونها الطبيعي.
وصفة الكركم والفازلين
في وعاء نظيف ضعي ملعقتين من مسحوق الكركم وأضيفي إليهما ملعقتين من مستحضر الفازلين. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. ضعي العجينة على المنطقة المصابة بالبقع الداكنة واتركيها لمدة نصف ساعة قبل أن تزيليها وتغسلي تحت إبطك بالماء الفاتر.
بإمكانك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتيجة المطلوبة.
عصير البطاطس
تحتوي البطاطس على كمية من الأحماض التي تساعد في تبيض البشرة. تناولي حبة متوسطة من البطاطس واعصريها جيداً. امسحي منطقة تحت الإبط بواسطة قطنة مبلّلة بعصير البطاطس وذلك لمدة 10 دقائق.
يمكنك تكرار هذه العملية يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة المطلوبة.
الكركم وزيت جوز الهند
في وعاء نظيف ضعي ملعقة من الكركم وملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد تستخدمينه كقناع لمنطقة تحت الإبط وذلك لمدة ربع ساعة قبل الغسل بالماء الفاتر.
يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
إقرئي أيضاً
وصفات طبيعية للعناية بالشفاه الجافة
نصائح ووصفات طبيعية لـ ترطيب البشرة الجافة في الصيف
ما هي أسباب شيخوخة البشرة المبكرة؟
كانت هذه تفاصيل خبر ماسكات طبيعية لتبييض منطقة تحت الإبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.