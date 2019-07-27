خلطة طبيعية للبشرة لمحاربة التجاعيد..فيديو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - يحتوي العدس على كمية كبيرة من البروتينات، والألياف، والحديد، التي تعدّ من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لكنه يحتوي أيضًا على فوائد جمالية للبشرة، فهو ماسك مثالي لشدّ الوجه ومحاربة التجاعيد، وبالتالي الحصول على بشرة شبابية متألقة.



لذا ننصحكِ بتحضير ماسك العدس والذي يحتوي على منتجات طبيعية أخرى موجودة في مطبخِك، فليس بالعدس وحده سوف تعالجين مشاكل بشرتِك، لكن سنعرّفكِ إلى مكونات أخرى يمكنكِ إضافتها لتعزز من فوائده.

خبيرة التجميل ميسون هلال



مكونات ماسك العدس للبشرة



ملعقتان من العدس الأصفر

ملعقتان من الحليب البودرة

ملعقتان من ماء الورد

طريقة تحضير ماسك العدس



يُطحن العدس ثم تُسكب المقادير ليتمّ مزج القناع جيّداً حتى يتماسك، ثم يوضع على البشرة ما عدا منطقة حول العينين، ويُترك لمدة نصف ساعة قبل غسله بلطف بالماء الفاتر.

تحضير ماسك العدس



فوائد العدس الأصفر على البشرة



يحتوي العدس على الكثير من الفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة، فهو يساهم في إزالة الرؤوس السوداء.

يفتّح لون البشرة ويزيد من نعومتها ويخلصها من السموم.

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ما يؤخر في ظهور علامات الشيخوخة.



فوائد ماء الورد للبشرة



يساهم ماء الورد في معالجة علامات الشيخوخة، كما أنه يرطّب البشرة ويزيد من نعومتها.

من جهة أخرى فهو يُستخدم لتهدئة البشرة من التهيّجات والحساسية، وذلك بسبب خصائصه المضادّة للالتهابات.

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فوائد الحليب على البشرة



حافظ الحليب على جمال ملكة الفراعنة "كليوباترا"، لما يتضمنه من فوائد جمالية للصحة والبشرة على حدّ سواء، حيث يُنصح بإدخاله بالعديد من الوصفات الجمالية، لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والموادّ المغذّية الضروريّة لصحّة الجلد.

كما أنه يساعد على تقشير البشرة الجافّة، ما يجدّد خلاياها بسبب احتوائه على حمض اللاكتيك.



نصيحة المحررة



امنحي بشرتكِ الإشراق الدائم واحصلي على بشرة خالية من الشوائب، وحاربي علامات التقدم بالسّن من خلال تطبيق الخلطات الطبيعية المكوّنة من عناصر خالية من المواد الاصطناعية المضرة بالبشرة، كقناع العدس مع الحليب وماء الورد، الذي حضّرته خبيرة التجميل "ميسون هلال" والذي يمكنكِ متابعة كامل التفاصيل حول كيفية تطبيقه من خلال ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>



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