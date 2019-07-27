فوائد تقشير البشرة... هذه أبرزها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 يوليو 2019 05:13 مساءً - التقشير هو خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، إذ إنه يزيد من إشراقة البشرة وتوهّجها، ويعمل على تجديدها وتعزيز شبابها. كما يعد أفضل طريقة لإزالة الجلد الميت وإزالة الأوساخ والشوائب الموجودة على سطح البشرة. وهذا غيض من فيض فوائد تقشير البشرة، التي سنعرفك الى أبرزها في هذا المقال.



يمنع انسداد المسامات

يمنع انسداد المسامات



يساعد تقشير البشرة في إزالة الجلد الميت الموجود على سطح البشرة، إضافة الى الرواسب الأخرى التي تبقى عالقة حتى بعد تنظيف البشرة، فتسبب انسداد المسامات، مما يحد من ظهور الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، ويمنع ظهورها مجدداً، كما يحد من إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة.



يمنع ظهور حب الشباب

يمنع ظهور حب الشباب



يعمل تقشير البشرة على تقليص المسامات الواسعة، مما يزيل حب الشباب ويمنع ظهوره مجدداً، لكن بشرط استخدام مقشرات غير قاسية وغير مهيجة للبشرة، لأن استخدام المقشرات القاسية على بشرة مصابة بحب الشباب يضر بها ويؤدي الى العديد من المشاكل الجلدية.



يساعد في اختراق منتجات العناية بالبشرة عمق البشرة

يساعد في اختراق منتجات العناية بالبشرة عمق البشرة



يمنح تقشير البشرة منتجات العناية بالبشرة الأخرى قدرة أكبر على اختراق عمق البشرة، فتتغلغل فيها بسهولة لتعتني بها أفضل عناية وتعمل على ترطيبها وتغذيتها في العمق، حيث أن الجلد الميت الذي يعمل التقشير على إزالته يسد مسام البشرة ويقف حائلاً دون امتصاص البشرة للمستحضرات الأخرى.



يوحد لون البشرة

يوحد لون البشرة



يساعد تقشير البشرة على إزالة الندبات التي يتركها حب الشباب على البشرة، والقضاء على البقع الداكنة، فيوحد لون البشرة ويحسن من ملمسها، فتصبح مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب والعيوب.

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يعزز الدورة الدموية في البشرة

يعزز الدورة الدموية في البشرة



يعمل تقشير البشرة على تحفيز التصريف اللمفاوي وتعزيز الدورة الدموية في الجلد، مما يطهر البشرة ويحفز تدفق الدم الغني بالأوكسيجين في البشرة، فيغذيها ويزيل السموم منها، فيعيد إليها الإشراقة والتوهج والتألق.



يحفز إنتاج الكولاجين

يحفز إنتاج الكولاجين



إن التقشير المنتظم للبشرة يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ليحسن من نسيجها ويحافظ على شبابها ويجعلها أكثر امتلاء ويحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.



يساعد على دوران الخلايا

يساعد على دوران الخلايا



تساهم عملية تقشير البشرة في تعزيز دوران الخلايا، فتبدو البشرة أكثر توهجاً، حيث يحتفظ بالخلايا الجديدة والصحية على سطح البشرة ويطرد الخلايا الميتة والجافة، مما ينتج من ذلك بشرة فائقة النقاء كبشرة الأطفال تماماً. احرصي على استخدام المقشرات الغنية بالريتينول، كونه يزيد من معدل دوران خلايا البشرة ويساعد على تقشير الطبقات الخارجية للجلد.

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